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Euro hoy en México: cotización de apertura del 10 de agosto

La moneda europea ha experimentado una caída respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 19,81 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,05% con respecto al precio de cierre anterior de 19,82 pesos, según la fuente Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron un descenso del 0,63%, mientras que su variación interanual se sitúa en una disminución del 7,81%.

El tipo de cambio euro-peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando presiones en el valor del euro frente a la moneda mexicana.

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Con una volatilidad actual del 2,6%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 5,54%, el mercado muestra una fase de estabilidad en el tipo de cambio euro-peso mexicano.

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