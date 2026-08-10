¿Qué dijeron Ese Pérez y Masad Altamimi tras su pleito en La Casa de los Famosos México? Así reaccionaron

(Captura de pantalla)

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Ese Pérez y Masad Altamimi protagonizaron el enfrentamiento más acalorado de la segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, y tras el pleito ambos pasaron al confesionario este domingo 9 de agosto para hablar con La Jefa sobre lo ocurrido.

Los dos dijeron haber platicado, pero sus versiones revelaron que el conflicto no quedó del todo cerrado: Pérez admitió que le daba “un poquito de hueva” volver a hablar con Masad, mientras que al influencer árabe se le vio llorando.

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El posicionamiento que encendió la noche

El pleito arrancó durante los posicionamientos, cuando Pérez se paró frente a Altamimi y le recriminó no participar en las labores de limpieza de la casa.

“Quiero que te vayas de la Casa porque estás pero para mí no. Yo entiendo que haces mucho ejercicio, qué padre, pero nunca te he visto lavar un baño, nunca te he visto lavar una regadera. No sé si tu religión no te lo permita. Es todo lo que te tengo que decir”.

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Masad, que llegó a esa gala con 11 votos en la nominación de la semana, respondió de inmediato y exigió respeto a sus creencias. “Limpio toda la Casa. Nunca te veo despierto temprano cuando voy a la cocina con Yahir. Y con mi religión nunca, exhorto otra vez, no te metas. Atrás de mí, siempre, tu lugar”.

La pelea se extendió fuera del formato y Cynthia Klitbo tuvo que intervenir para bajarle el tono, recordándole a Masad que la gente lo estaba viendo y no era bueno que se viera agresivo.

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Masad también sacó un episodio que traía atravesado desde los primeros días: “Hablaste de bombas. No vuelvas a hablar de bombas otra vez”.

Ese Pérez había hecho dos bromas que relacionaban el nombre de Masad con explosivos, burlándose de su origen árabe. La primera fue durante la dinámica de presentación con Odalys Ramírez, cuando dijo: “Me voy a poner aquí, me hago un poquito para acá, no me vaya a caer una bomba”, al colocarse junto a Altamimi. La segunda ocurrió dentro de la casa el primer día, cuando los habitantes hablaban de sus habilidades: “Masad va a enseñarnos a hacer bombas”, soltó Pérez.

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Al cierre de los posicionamientos, Galilea Montijo anunció que el público eligió ese enfrentamiento como el mejor de la noche, lo que también dejó desconcertados a los habitantes, especialmente a Yahir, Cynthia Klitbo y Memo Schutz, quienes aseguraron que no quieren caer en pleitos para levantar el rating.

Las reacciones en el confesionario

Luego de la gala de eliminación, donde Masad fue uno de los salvados de la noche, La Jefa pasó a Ese Pérez al confesionario. Ahí le preguntó si había podido platicar con Masad y si todo había quedado claro.

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El influencer mexicano respondió que sí, pero añadió algo que no dejó pasar desapercibido: “Ahorita me dijo que platicáramos otra vez. La verdad, ahorita me da un poquito de hueva, pero pues lo hago, no tengo problema”.

La visita de Masad Altamimi al confesionario fue distinta. El influencer árabe le dijo a La Jefa que quería explicarle más cosas a Ese, que había acumulado muchas emociones durante las dos semanas de encierro y que no suele defenderse: “Siempre no defender a mí mismo. Pero hoy no sé qué pasó cuando él llega para mí con una fuerte cara. Yo no acepto eso”.

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Masad reconoció que no sabía bien cómo estaba parado con Pérez: “No sé, enojado, no enojado, no sé si acepto esto o no acepto esto, la verdad”. Antes de salir, dejó claro que el de Ese no era el único asunto que traía pendiente: “Tengo muchas cosas en mi corazón para otras personas también. Pero espero el buen tiempo”.

Masad rompió en llanto

Masad lloró con Fede tras los ataques de Ese Pérez. (Captura de pantalla)

Al salir del confesionario, Altamimi fue directo al cuarto Malibú. Flor Vigna lo vio entrar y le preguntó si estaba bien, pues se andaba cubriendo el rostro. Masad intentó disimular: “Solo una cosa entró en mis ojos”. Flor no le creyó: “Mentira”. Él insistió: “Te lo juro. Una cosa entró en mis ojos. No te preocupes”.

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Fede Vigevani también estaba en el cuarto y fue más directo: “¿Estás llorando?”. Masad lo admitió: “Sí, un poquito”. Fede no lo dejó solo y le dio un abrazo.

Fede le dijo que desde el primer día sintió química con él y que lo considera transparente y buena persona. Masad escuchó y respondió: “Es muy difícil, porque como extranjero en este país, la gente muestra mucho cariño. Las palabras no son suficientes, pero agradecido”.

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Los dos se abrazaron. Masad repitió varias veces “gracias”. Fede le dijo que le va a ir muy bien en la competencia: “Demostraste que sos una muy buena persona. Se ve. La gente se da cuenta de eso”.

Finalmente, Ese Pérez aseguró ante las cámaras que pudo haberse ido a los golpes pero lo quiso: “Quiero contarles que lo que hice hoy me sirvió mucho para mis carnales, que sepan que pelear a golpes no deja... Me dijo una vez un amigo muy querido: ‘las discusiones ni ganadas ni perdidas son buenas’. Me quedo con un buen sabor de boca, lo doy por alto, no me voy a enfrascar. La banda que me conoce sabe que en cualquier otra situación ya me hubiera agraviado”, comentó.