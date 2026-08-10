Así luce por dentro la cabaña del Exilio en La Casa de los Famosos México 2026

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 activó por primera vez El Exilio, un cuarto que existía dentro del set desde temporadas anteriores sin haber sido usado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó una sorpresa que ningún habitante imaginaba: Ximena Herrera no abandonó el reality al ser eliminada. La producción la envió a El Exilio, una cabaña escondida dentro del propio set que ya existía desde temporadas anteriores pero que nunca había sido utilizada. Ahí la esperaba Mariana Ochoa, la primera eliminada de esta edición. El público tiene 48 horas para decidir cuál de las dos vuelve a competir.

“Este espacio siempre existió dentro de mi casa, pero ustedes son las primeras que lo utilizan”

Así lo anunció La Jefa en el momento en que Herrera cruzó la puerta de la cabaña. El espacio es una pequeña cabaña rodeada de maleza, con dos sillas de madera en el patio. Por fuera parece discreta. Por dentro, las condiciones son deliberadamente austeras.

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La pequeña casa tiene una cama individual, una mesa para comer, un baúl con ropa, una pequeña cocina y una televisión para las conexiones con la casa principal. No hay más. El aseo personal se reduce a toallas húmedas: las concursantes no tienen acceso a sus maletas y deben usar lo que encuentran en el baúl.

El Exilio es un cuarto de madera con paredes descascaradas, cama sin cabecera y piso sin acabado. Todo lo contrario con la casa principal.(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México 2026)

El domingo 9 de agosto, la segunda gala del reality reveló el Exilio, un espacio inédito donde Ximena Herrera y Mariana Ochoa conviven 48 horas mientras el público vota. (Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México)

A diferencia de la casa principal del reality, esta cabaña es de madera pintada en rosa desgastado, con techo de lámina cubierto por palmas y una pequeña terraza con barandal amarillo. Afuera hay sillas de jardín en amarillo y azul colocadas sobre tierra sin pavimentar, con vista a una ladera arbolada.

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Por dentro el espacio es reducido y de acabados austeros. Las paredes tienen pintura azul-gris descascarada y manchada. La cama es sencilla, con colchón rosa y cobija de cuadros blanco y negro. Una mesa amarilla con pintura desgastada sirve de comedor, y un baúl de madera rústico hace las veces de mesa de centro frente a la cama. Hay un estante naranja con cajas, papel de baño y artículos personales, y cortinas de estampado floral tropical que dividen zonas del cuarto. En la pared cuelga una televisión pequeña empotrada desde la que las participantes pueden ver a Galilea Montijo cuando se conecta. La iluminación es escasa: solo una lámpara roja de techo.

El Exilio es el nuevo giro de La Casa de los Famosos México 2026: un cuarto secreto donde los eliminados conviven 48 horas y esperan que el público les dé una segunda oportunidad en la competencia. (@LaCasaFamososMx)

Una cama sencilla, luz escasa y ropa tirada en el piso. El Exilio de La Casa de los Famosos México no tiene comodidades. (Captura de pantalla TikTok)

El público vota para elegir al habitante que regresa

Fue la conductora Galilea Montijo quien se conectó al cuarto para explicarles las reglas. “Esto es una experiencia dentro de la experiencia”, les dijo. Ximena reaccionó de inmediato: “No venía preparada para esto”. Ambas estallaron en gritos cuando Galilea confirmó la posibilidad de regresar a la competencia.

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Las reglas son directas. Las dos eliminadas conviven en El Exilio durante 48 horas. En ese tiempo, el público vota en el portal oficial del programa para decidir cuál de las dos regresa como jugadora activa. Cada voto requiere suscripción activa y el límite es de 10 por día. El resultado se revela el martes.

Cabe señalar que la cabaña del Exilio no está disponible para el público general: solo quienes cuentan con ViX Premium pueden seguir lo que ocurre ahí. Los habitantes que permanecen dentro de la casa desconocen por completo la existencia de ese espacio, lo que añade una capa de tensión a la dinámica.

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Desde una cabaña de madera con pintura descascarada y vista a la montaña, Mariana Ochoa y Ximena siguen el juego por un lugar.(Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México)

(Captura de pantalla TikTok)

La dinámica fue anticipada por la conductora Odalys Ramírez al cierre de la gala del viernes anterior, cuando adelantó que el domingo ocurriría algo inédito en la competencia. El Exilio cumplió esa promesa.

Quien regrese no podrá nominar durante su primera semana

La dinámica incluye una condición adicional para esta primera edición: quien gane el voto del público y regrese a la competencia no podrá nominar ni ser nominada durante su primera semana de vuelta. Galilea Montijo se lo informó directamente a Mariana y Ximena al momento de presentarles las reglas.

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Dentro de la casa, los 16 habitantes restantes continúan la competencia sin saber que dos de sus excompañeras esperan una segunda oportunidad. Entre ellos están Yahir, Cynthia Klitbo, Ernesto Laguardia, Flor Vigna, Yanet García y Luis Chaparro, entre otros. La decisión de quién regresa al juego queda, por ahora, en manos del público.