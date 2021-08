Así se burlaron de Fernández Noroña por presumir su compra de libros

Gerardo Fernández Noroña protagonizó una polémica por no usar cubrebocas en el Senado de México (Twitter: @fernandeznorona)

A través de sus redes sociales, el diputado petista Gerardo Fernández Noroña presumió su compra de libros mediante una fotografía y un mensaje en el que señaló que se extralimitó con sus nuevas adquisiciones, conseguidas en una reconocida librería y en un pasaje localizado las inmediaciones de la colonia Condesa. Además, el político de 61 años dio a conocer que logró recuperar uno de sus libros que previamente había extraviado en las instalaciones del antiguo Senado de México, lo cual comenzó a desatar críticas en su contra por parte de algunos usuarios de Twitter que lo cuestionaron sobre sus hábitos de lectura.

“Creo que me extralimité en la compra de libros”, fue el mensaje con el que el diputado de la bancada del Partido del Trabajo (PT) mostró sus nuevas compras mediante su cuenta oficial. Algunos de los títulos que adquirió Fernández Noroña destacaron tres obras escritas por el novelista irlandés John Banville, así como el libro de Civilizaciones, escrito por Laurent Binet y la ficción literaria de John Berger, titulada Trilogía de sus fatigas.

El diputado ha causado polémica en más de una ocasión por sus declaraciones en Twitter (Foto: Twitter/ @fernandeznorona)

Ante esto, varios usuarios de Twitter se lanzaron en contra de Fernández Noroña, quien fue objeto de polémicas recientemente por haber contraído la enfermedad de COVID-19. “Pero léelos, no los compres nada más para subir la foto. A ver si así se te quita lo bruto”, “Léalos y, lo más importante, compréndalos, pues no se nota su actuar con tanta lectura que según hace”, “Sugiero comprar algunos de control mental, congruencia y respeto”, “También se extralimita cuando abre el hocico” y “Pero que mal que siga siendo un patán a pesar de leer mucho”, fueron algunos de los comentarios que recibió el también sociólogo en su publicación.

Aunque otros internautas lo felicitaron por practicar el hábito de la lectura, hubo otros que aprovecharon el momento para recordar las declaraciones de Marx Arriaga, el polémico funcionario que está al frente de la dirección general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Hace algunas semanas, Arriaga aseguró en el marco de la conferencia “Formación de Docentes Lectores en la Escuela Normal”, que leer por gusto es un “acto de consumo capitalista,”.

De este modo, el petista recibió los siguientes comentarios por parte de otros usuarios de esta red social: “La lectura es capitalista, no seas tarugo”, “Leer es de capitalistas, no cuadra contigo, izquierdozo”, “Este acto de consumo capitalista no le gusta a Marx Arriaga” y “Un vil acto de consumo capitalista”. Asimismo, recomendaron a Fernández Noroña adquirir un libro que abordara el tema del COVID-19 y del uso de cubrebocas, ya que el diputado ha estado en el ojo del huracán en más de una ocasión debido a la renuencia a utilizar esta medida de protección sugerida por la Secretaría de Salud, con el objetivo de reducir el riesgo de contagio por coronavirus.

Algunos internautas recordaron las declaraciones realizadas por Marx Arriaga en los tuits de Fernández Noroña (Foto: Twitter/ fernandeznorona)

Por este motivo, Fernández Noroña sostuvo una acalorada discusión en Twitter con el periodista Carlos Jiménez, quien exhibió una foto del político sin portar la mascarilla pese a que recientemente informó que resultó contagiado por COVID-19. Ante esto, el diputado enfureció y respondió con una serie de mensajes en los que reiteró su postura de no usar cubrebocas debido a que es “inmune” a la enfermedad.

“Ninguna irresponsabilidad. Por si no te enteras, soy inmune pues salí negativo, estaré libre del bicho por unos meses”, “Te encanta difundir desinformación y promover linchamientos. Entérate antes de abrir la boca” y “Se deben poner cubrebocas los que estén enfermos para no contagiar a otras personas o, en su defecto, quienes estén tratando con enfermos infectocontagiosos. Ni la vacuna evita el contagio y crees que con un trapito te proteges, cretino”, fueron los comentarios que realizó Fernández Noroña a las críticas de Carlos Jiménez.

