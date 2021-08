Becas Benito Juárez: cómo conseguir un apoyo de hasta 10,000 pesos para hacer el servicio social

Se trata de un programa del gobierno federal (Foto: María José Martínez / Cuartoscuro)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez publicó las bases para obtener un apoyo de hasta 10,000 pesos para realizar el servicio social en el programa “Transformación de la Cultura Archivística Nacional, 2021”. La convocatoria está dirigida a estudiantes y/o egresados de alguna licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU), de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) participantes, ubicadas en la Ciudad de México y el Estado de México.

Las instituciones participantes son las siguientes: Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Universidad Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del IPN, Instituto Tecnológico Gustavo A. Madero, Instituto Tecnológico Tláhuac I, Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma Metropolitana y Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca.

Cuáles son los requisitos

- Haber sido aceptado para realizar el Servicio Social en el programa “Transformación de la Cultura Archivística Nacional, 2021”, coordinado por el AGN, el cual deberá cubrir 480 horas y realizarse en un lapso no mayor a 6 meses dentro del periodo comprendido del 1° de enero al 31 de octubre del 2021.

- No contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal (APF) centralizada.

- No contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita.

- Ser postulado por la Institución Participante de Educación Superior de origen y haber cumplido los trámites internos requeridos para la realización del servicio social.

- Registrar su solicitud de beca en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), en la página https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/.

Qué documentos se necesitan para participar

- Acuse de registro de solicitud de la Beca de Servicio Social generado por el SUBES.

- Documento expedido por el AGN en el que conste que ha sido aceptado/a para realizar el Servicio Social en el programa “Transformación de la Cultura Archivística Nacional, 2021”, en un lapso no mayor a 6 meses, comprendido entre el 1° de enero al 31 de octubre del 2021, especificando fecha de inicio y de conclusión.

- Carta bajo protesta de decir verdad que contenga lo siguiente: lugar y fecha de emisión; declaración de estar realizando o haber realizado el Servicio Social en el AGN, señalando el nombre del programa, y la fecha de inicio y término; declaración de no haber concluido estudios del tipo educativo al que aplica, ni contar con un certificado de este tipo educativo (excepto egresados); declaración de no contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada; declaración de no contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita; y nombre y firma del/de la aspirante.

Se otorgarán hasta 20 becas a estudiantes y egresados que realicen el servicio social bajo este programa. De acuerdo con las especificaciones de la convocatoria, el apoyo de hasta 10,000 pesos será entregado a los participantes al finalizar el periodo en dos exhibiciones: una que consiste en la transferencia de un centavo para validar el correcto funcionamiento de la cuenta y una segunda con el complemento del total del apoyo económico.

Cabe señalar que es necesario contar con una cuenta bancaria activa de débito a su nombre y asegurarse de que permita depósitos y transferencias electrónicas mayores al monto total de la beca, y que no tenga límite de depósitos al mes.

El trámite se deberá realizar de manera presencial del 13 al 17 de septiembre de 2021.

