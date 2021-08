“Miopía justiciera de la derecha”: Ignacio Mier criticó al PRI y PAN por “solapar” a Uriel Carmona

Ignacio Mier Velazco criticó al PAN y al PRI por “solapar” a Uriel Carmona Gándara, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Ignacio Mier Velazco, líder de los diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), criticó al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por “solapar” a Uriel Carmona Gándara, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos.

A través de su cuenta de Twitter, el coordinador de la bancada de Morena anunció que hoy las y los diputados morenistas votaron por los tres desafueros pendientes.

En su publicación, Mier Velazco celebró la aprobación de un periodo extraordinario para atender los desafueros de dos diputados de la actual administración, Saúl Huerta, acusado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX de violación sexual de menores, y del funcionario del Partido del Trabajo (PT), Toledo Gutiérrez, por corrupción y enriquecimiento ilícito.

Mier Velazco celebró la aprobación de un periodo extraordinario para atender los desafueros de Saúl Huerta y Toledo Gutiérrez (Foto: Twitter @mauriciotoledog/ Cámara de Diputados)

Sin embargo, el morenista lamentó que no se haya atendido el desafuero del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y acusó a los legisladores del PRI y del PAN por haberlo “solapado”.

“En #Morena hoy votamos por los tres desafueros pendientes. En el próximo extraordinario de la @Mx_Diputados atendremos los de Saúl Huerta y Mauricio Toledo, porque hoy el #PRIAN solapa al fiscal de Morelos… Esa es la miopía justiciera de la derecha”, escribió en su red social.

Por su parte, la cuenta oficial del grupo parlamentario de Morena indicó que se aprobó un periodo extraordinario a partir del 11 de agosto en la Cámara de Diputados para abordar el desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, pero no se mencionó sobre el juicio de Uriel Carmona.

El morenista lamentó que no se haya atendido el desafuero del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y acusó a los legisladores del PRI y del PAN por haberlo “solapado” (Foto: Twitter/@urielgandara)

“En la Comisión Permanente aprobamos un periodo extraordinario el 11 de agosto para abordar los desafueros pendientes de Saúl Huerta y Mauricio Toledo. En la #4T nada ni nadie por encima de la ley”, publicó el grupo parlamentario de Morena.

Desafuero de diputados Saúl Huerta, Mauricio Toledo y Uriel Carmona

Este lunes 9 de agosto, y después de por lo menos cuatro intentos a lo largo de casi cuatro meses, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidió incluir el tema del desafuero de Saúl Huerta al periodo extraordinario próximo a celebrarse el miércoles 11 de agosto.

Por lo anterior, el diputado por Morena señalado de violación sexual de menores podría perder su inmunidad procesal como legislador para afrontar la ley ante los señalamientos sostenidos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Este lunes la Comisión Permanente decidió incluir el tema del desafuero de Saúl Huerta al periodo extraordinario próximo a celebrarse el miércoles 11 de agosto (Foto: Gobernación/Cámara de diputados)

La propuesta de convocar a un segundo periodo extraordinario se aprobó con 25 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones en la Comisión Permanente; asimismo, para quitarle la protección constitucional como legislador y afrontar la ley, Saúl Huerta obtuvo una votación unánime, con 35 votos a favor. Lo que indica que todas las bancadas quieren que el ex militante de Morena sea procesado conforme a derecho como a cualquier otro ciudadano que se le señala de violar a un menor de edad.

Con el diputado Mauricio Toledo, se aprobó con 25 a favor de Morena y el PAN, 7 en contra del PT, Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y PRI y 3 abstenciones del PRI.

Por su parte, el fiscal de Morelos no fue incluido en la terna final para desaforar, ya que no juntó la votación mínima con 21 votos a favor, 13 en contra y una abstención. Además de que los partidos PRI, PAN, PRD y MC dieran como argumento el que no haya un dictamen concluido y el amparo otorgado por el Poder Judicial a Uriel Carmona.

