Uriel Carmona, fiscal general de Morelos, seguirá teniendo fuero

Uriel Carmona continuará con su fuero (Foto: Twitter / @urielgandara)

Uriel Carmona, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, continuará teniendo fuero como funcionario público, esto porque el pleno de la Comisión Permanente determinó excluir su caso de los desafueros que se revisarán en el periodo extraordinario que fue aprobado la tarde de este lunes 9 de agosto.

Tras aprobarse, en lo general, el periodo extraordinario en el que se revisarían los desafueros de Saúl huerta, diputado acusado de violación; Mauricio Toledo, diputado acusado de enriquecimiento ilícito; y Uriel Carmona, fiscal general de Morelos, acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, se manifestaron las diferencias entre grupos parlamentarios por cada caso en específico.

Particularmente, destacó el del fiscal, pues de acuerdo con la representación partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) existía una contradicción constitucional respecto a Carmona Gándara.

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, investiga a Uriel Carmona por manejo de recursos de procedencia ilícita (Foto: EFE / Mario Guzmán)

De tal modo que al revisar la inclusión del caso del fiscal para el periodo extraordinario de los desafueros, no se alcanzó la mayoría calificada para anexarlo.

Con 21 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el pleno de la Comisión Permanente no obtuvo los votos necesarios para retirarle su inmunidad procesal. Cabe recordar que necesitaba de 24 legisladores que quisieran que Uriel Carmona fuera incluido en la terna para desaforar.

Desde que se realizó la participación para aprobar en lo general el periodo extraordinario Dulce María Sauri Riancho, del PRI, y Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD, habían expresado que sus bancadas se posicionaban en contra del periodo adicional al ordinario porque el fiscal de Morelos promovió un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual fue aprobado. De tal modo que, de acuerdo con ellos, sería contravenir a la constitución aprobar dicho periodo.

Uriel Carmona promovió un amparo, el cual lo ayudó a evitar su desafuero en esta legislatura (Foto: Cuartoscuro)

Posteriormente, al contemplar al votación particular de este caso, las y los integrantes de la Comisión Permanente coincidieron en esperar a que ese caso tome su cause legal conforme a derecho; sin embargo, esto no fue del agrado de todos.

Rubén Cayetano García, de Morena, condeno excluir al fiscal y señalo este proceso como “la hipocresía se hace patente” y aseguró que el rumbo de la sesión fue para arrinconar a la militancia morenista y que sólo pasaran los legisladores que no son del agrado de la oposición parlamentaria.

Uriel Carmona Gándara, titular de la FGE de Morelos, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Uriel Carmona señaló que es víctima de una persecución política orquestada desde la gubernatura de su entidad (Foto: Cuartoscuro)

En marzo de este año se informó que las indagatorias comenzaron debido a una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) fue la dependencia encargada de radicar el caso bajo el número de carpeta FED/SEIDO/UEITA-MOR/0000032/2021.

Asimismo, el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Gobierno del Estado de Morelos otorgó información sobre los bienes inmuebles de Carmona Gándara, de María Luisa Sánchez Osorio (su esposa), y la contadora Araceli García Mejía, al agente del Ministerio Público Federal (MPF).

Contrastantemente, la votación para integrar el caso del desafuero de Saúl Huerta al periodo extraordinario pasó de manera contundente. Esto porque de los 24 votos que se necesitaban par incluirlo, la Comisión juntó 35, con lo que se identificó que de manera unánime, el Congreso mexicano promueve el desafuero contra el presunto pedófilo.

