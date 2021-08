“El propósito fundamental es proporcionar bienestar y felicidad”: AMLO defendió sus programas sociales

Foto: Archivo

Luego de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó los resultados de la Medición de la Pobreza 2020 en el que se reveló que 3.8 millones de mexicanos se sumaron a la pobreza a nivel nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “son buenos los resultados de los programas sociales” que se aplican en todo el país al tiempo que dijo que el propósito fundamental de su gobierno es proporcionar “el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo”.

Durante su visita a Colima en donde evaluó los Programas del Bienestar en esa entidad, López Obrador aseveró que no existe otro objetivo más importante que el de ayudar a la gente, sobre todo a la gente pobre, por eso -dijo- es vigente el lema que utilizamos el lema desde el 2000 “por el bien de todos, primero los pobres”, lo cual “se está llevando a la práctica”, aseveró.

Al hacer un balance de la implementación de los programas sociales en ese estado, el mandatario señaló que el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro apoya a 1,356 jóvenes con un salario mínimo para que aprendan un oficio, con la finalidad de que “no tomen el camino de las conductas antisociales”.

“Antes lo único que se hacía por los jóvenes era despreciarlos, discriminarlos, apodarlos ninis, que ni estudian ni trabajan.. pero nunca se hacía nada por los jóvenes, nunca. No sé si haya alguien que sepa de algún programa del gobierno federal que se haya aplicado en beneficio de los jóvenes.. No, lo único que hicieron fue acuñar esa frase despectiva, discriminatoria de ninis”, dijo.

Insistió que la estrategia correcta para combatir la violencia que azota al país es atender a los jóvenes y otorgar oportunidades.

“¿Cómo piensan los conservadores que se debe enfrentar la violencia? Con medidas coercitivas, a balazos. ¿Cómo pensamos nosotros? Con bienestar, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Entonces este programa es para quitarle a los jóvenes a los delincuentes, que no tengan un ejército de reserva, si no cuándo garantizamos la paz y la tranquilidad, si la gente no tiene opciones, no tiene alternativas, no tiene trabajo, no tiene ingresos justos para mantener a su familia. Entonces eso es lo que estamos haciendo”, apuntó.

