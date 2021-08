“No somos mediocres, vamos a competir” Paola Morán respondió a las críticas sobre los atletas mexicanos en Tokio 2020

Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Women's 400m - Semifinal - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 4, 2021. Paola Moran of Mexico reacts in Semifinal 2 REUTERS/Lucy Nicholson

La corredora mexicana Paola Morán, compartió un mensaje a través de su cuenta de Twitter para las personas que han criticado el desempeño de los atletas mexicanos durante los Juegos Olímpicos.

Morán, defendió a la delegación mexicana y subrayó lo insultante que resulta para ellos pensar que sólo van a pasear y dijo: “Somos atletas, somos COMPETITIVOS”.

Harta de quienes comentan en internet que los mexicanos “nomás van a pasear”, escribió unas palabras en las que el mensaje central es el esfuerzo que se requiere para alcanzar la excelencia en cualquier ámbito y resaltó que el camino no es fácil, por lo que cuestionó a quienes nunca se han esforzado por ser los mejores en algo, pero critican a quienes sí lo hacen.

Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Women's 400m - Semifinal - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 4, 2021. Paola Moran of Mexico, Lieke Klaver of the Netherlands and Wadeline Jonathas of the United States in action in Semifinal 2 REUTERS/Lucy Nicholson

“No, no vamos a pasear, no, no somos mediocres, vamos a COMPETIR, a buscar medallas, por muchas razones a veces no se logra, pero les aseguro que todos los mexicanos representando al país buscamos estar en el podio y morimos en la ralla, cancha, alberca para seguir esa excelencia, que muchos ni siquiera quieren buscar a nivel personal”.

A pesar de que la velocista mexicana mejoró su marca personal, no calificó a la final de los 400 metros en la rama femenil, por lo que destacó en su mensaje la dificultad que implica buscar una medalla en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, agregó que seguirán dándolo todo y lo que necesitan son mexicanos que los apoyen y que busquen ser mejores cada día.

Resaltó el hecho de que como atletas no ser conforman y que compiten para ganar, no sólo para participar si no ganan hoy, buscarán lograrlo mañana.

Sin embargo, a pesar de que usuarios de Twitter apoyaron su mensaje, la atleta borró la publicación horas después.

Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Women's 400m - Round 1 - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 3, 2021. Paola Moran of Mexico reacts after competing and finishing third in Heat 5 REUTERS/Phil Noble

Fue en su primera participación olímpica cuando la jalisciense de 24 años se despidió de Tokio 2020, pues finalizó en el quinto lugar de su heat eliminatorio.

Morán recorrió la distancia en 51.06 segundos, con lo que logró su mejor marca de la temporada.

Con tan sólo 24 años, Paola Morán ha participado en los Juegos Olímpicos de la Juventud, los Panamericanos sub-20, los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015 y en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019.

Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Women's 400m - Round 1 - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 3, 2021. Paola Moran of Mexico gestures REUTERS/Lucy Nicholson

Paola, ya es conocida como la sucesora de Guevara debido a sus últimas competencias y se encuentra en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México, tanto por su buen ejemplo para el género femenino y su gran desempeño como deportista.

La atleta desde pequeña a causa de su inquietud se adentro a practicar diferentes deportes como ballet, natación, fútbol y tenis. Cuando era niña estudió un año en Inglaterra lugar en el que descubrió su talento para el atletismo, cuando regresó a México, a sus 12 años de edad decidió incorporarse al Consejo Estatal para el Fomento Deportivo.

Trayectoria escolar y su tiempo en el deporte

El director atlético deportivo del Tecnológico de Monterrey de la región de Occidente (Universidad de Guadalajara) en la que estudia la carrera de Nutrición y bienestar integral, la describe como “una persona muy dedicada, con objetivos muy claros y que da el 100% en todo lo que hace; además es una excelente estudiante con promedio de arriba de 90”.

Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Women's 400m - Round 1 - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 3, 2021. Paola Moran of Mexico in action REUTERS/Lucy Nicholson

Su fuerte en el atletismo lo descubrió gracias a su entrenador a base de “prueba y error”, porque él le aconsejó que sería la disciplina que en la que podría tener mejores resultados y Paola lo demostró en la Universiada de Verano Nápoles 2019 donde se llevó la medalla de oro en la prueba de los 400 metros planos y fue medallista de plata en el relevo de 4X400 metros.

