"Es importante no enfocarse en el aumento de la matrícula de manera indiscriminada. Hay que ser muy cuidadosos en la calidad, en la relevancia y del impacto de la educación brindada. Se necesita certeza de lo que buscamos como país y en el sistema educativo. A mí el tema de las 100 universidades me parece muy interesante, pero se necesita haber más al respecto, pues para llamarse universidad debe haber una serie de elementos de investigación, formación, etc.; de lo contrario estamos hablando solamente de escuelas de oficio o de entrenamiento", concluyó el vicerrector.