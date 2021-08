JusticiaParaMarlene: joven fue atacada con ácido en Michoacán, su madre pide justicia

Marlene fue atacada con ácido en Michoacán (Foto: Facebook / @marlenemendez19)

A través de una publicación en las redes sociales, Méndez Vargas informó que durante un tiempo vivió momentos difíciles junto a sus hijos, pues su ex esposo presuntamente mostró conductas violentas.

Pero después de la separación, también hubo constantes amenazas, así como ataques en su contra, pero también en contra de sus hijos, familia, amigos o empleados.

“Desde hace tiempo las personas que nos conocen saben la difícil situación familiar que vivimos mis hijos y yo al lado de mi ex marido LUIS CORTES OLMEDO quien constantemente nos amedrentaba y cuando me alejé de él comenzaron las amenazas y los ataques no solo a mi persona a mis hijos familia, amigos , empleados y toda persona que se acerca (sic)”, redactó en su Facebook oficial.

Sin embargo, el capítulo de violencia más indignante que sufrió su familia fue a manos de un hombre que viajaba en motocicleta, quien aventó ácido en todo el cuerpo a la hija de Vargas, Marlene Cortés Méndez.

“Sin duda mi hija MARLENE CORTES MENDEZ se llevó la peor parte, el pasado lunes 26 de Julio en Puruándiro, Michoacán, un hombre en una moto la abordó en la calle y le aventó ácido en todo el cuerpo, causándole quemaduras de tercer grado”, aseguró.

(Foto: Jair Cabrera Torres/dpa)

Informó también que por el momento su hija está internada, bajo supervisión médica, pero consideró que tanto la vida de la joven, como la suya, corren un gran peligro.

También mencionó que una de sus hijas tiene la nariz rota porque fue abordada por un sujeto y una mujer, quienes la sostuvieron, la golpearon y la patearon en el suelo.

Además, el hombre se habría aprovechado del momento para “agarrar las partes íntimas” de su hija, quien buscó defenderse de los actos con una mordida.

“Estoy desesperada, ya no puedo vivir con miedo”, escribió y confirmó que ha dado aviso a las autoridades en muchas ocasiones, pero “no hacen nada”.

(Foto: VOCERÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZACATECAS / Europa Press)

Por otra parte, aseguró que otro de sus hijos, menor de edad, también es víctima, pues lo tienen amenazado y ha sido chantajeado, pues a pesar de tener la custodia, no le han permitido verlo.

En este sentido, también indicó algunos nombres, a quienes hace responsables en caso de que “le quiten la vida a ella o a sus hijos”, mismos que enlistó en el siguiente orden:

Ma. Antonieta Olmedo, Luis Cortés Castro, José Luis Cortés Olmedo, Irlanda Gabriela Maciel Chávez, José Leonardo Cortés Olmedo, así como Yadira de la Salud Cortés Olmedo “y a quién resulte culpable”.

Por último, la denunciante aseguró que en múltiples ocasiones acudió a instancias legales, pero su ex marido supuestamente habría “comprado a la autoridad”, por lo que pidió ayuda y pidió justicia.

“Pido justicia, no es justo que nuestra vida se haya convertido en un infierno y siempre nos voltean legalmente ya que mi ex marido tiene comprada a la autoridad. Pido ayuda estoy desesperada, mi hija está grave …. Eso es la familia ? No se vale”, escribió.

Marlene Méndez denunció a través de las redes sociales que toda su familia está amenazada presuntamente por su ex marido y su hija está grave en el hospital (Foto: Facebook / @marlenemendez19)

Los ataques con ácido en contra de mujeres no son pocos en México. De acuerdo con la organización civil Fundación Carmen Sánchez y el diario Sin Embargo, al menos 22 mujeres han sido víctimas de agresiones con un agente químico corrosivo desde el año 2001.

La investigación de la periodista Sugeyry Romina Gándara señala, además, que en lo que va de la primera mitad de 2021, se registraron cuatro ataques de este tipo en Coahuila, Puebla y Veracruz.

