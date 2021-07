“No son demócratas”: AMLO tunde a los que llaman a no votar en la consulta popular

(Foto: Cuartoscuro)

A unas horas de que se realice la consulta popular del próximo domingo 1 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió en la importancia de que la gente participe, al tiempo que aseguró que aquellos que llaman a no votar en el ejercicio, “no son demócratas”.

Durante su conferencia mañanera que este viernes se realizó en Culiacán, Sinaloa, el mandatario fue cuestionado sobre la consulta, en la cual -aseguró- él participará en Nayarit, estado en el que estará el próximo domingo como parte de su gira de este fin de semana. E incluso recordó que él votará en contra.

“Yo llamo a participar (...) El pueblo es el soberano, es el que manda y la autoridad tiene que mandar obedeciendo al pueblo, entonces hay que ir a votar en la consulta. Quienes están llamando a no participar no son demócratas o nada más son demócratas cuando les conviene, pero se tienen que ejercitar siempre, es una forma de vida.. entonces se va a llevar a cabo el domingo la consulta, hay que participar todos, tenemos que ir a participar”, señaló.

“Yo voy a estar recorriendo caminos en Nayarit, en la sierra.. Si hay una casilla en donde voy y aquí tengo mi credencial en mi cartera, entonce sí ya dije que yo voy a votar en contra, pero no se le puede quitar el derecho a la gente de participar y también que resolvamos todos, todos... Y es un hecho inédito, es la primera vez, imagínense qué satisfacción para los jóvenes que no solo votaron en la pasada elección, sino que pueden volver a votar para decidir si se juzga o no, si se inician o no procesos de investigación en contra de los expresidentes, sí o no, respetando sus derechos.. pero es muy importante, la participación de todos”, enfatizó.

