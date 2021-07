El feminicidio de Alejandra Flores sigue impune a pesar de que sus asesinos fueron captados infraganti por cámaras de seguridad

Foto: Captura de pantalla/ @NTelevisa_com

Los familiares de Alejandra Flores Escalante exigen justicia por el asesinato de la joven de 21 años de edad a manos de sus socios y compañeros de trabajo.

Los hechos habrían ocurrido la tarde del martes 22 de junio en el departamento donde vivía la joven, ubicado en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México.

Una investigación de Televisa reveló las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar. Las imágenes muestran el momento en que tres individuos, presuntos cómplices y feminicidas, sacan del domicilio el cuerpo de Alejandra envuelto en cobijas.

El momento en que el cadáver de Alejandra es sacado envuelto en cobijas (Foto: @NTelevisa_com)

Incluso se ve cómo uno de ellos se percata de una de las cámaras, que enfocaban la entrada al departamento de Alejandra, y posteriormente procede a retirarla.

Otra toma muestra cuando bajan el cuerpo por unas escaleras y posteriormente la meten en la cajuela de un auto Versa, con número de matrícula PAG-385.

El vehículo fue localizado al día siguiente por la policía en la zona de minas de Chimalhuacán, Estado de México.

El vehículo donde fue ingresado el cadáver (Foto: @NTelevisa_com)

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía mexiquense, Alejandra Flores tenía un negocio de préstamos económicos con sus presuntos feminicidas. Según la investigación del periodista Antonio Nieto, el dinero que utilizaban lo resguardaban en la casa de la madre de uno de los socios de Alejandra identificado como Javier “N”.

Sin embargo, el pasado mes de junio presuntos ladrones irrumpieron en el domicilio y se llevaron el efectivo.

La línea de investigación de la fiscalía se apoya en los reclamos que habría hecho Javier “N” a su compañera Alejandra y al padre esta, argumentando que ellos eran los únicos que sabían la ubicación del dinero.

A pesar de contar con imágenes, nombres y hasta direcciones de los feminicidas, hasta el momento las autoridades no han arrestado a ninguna persona por este crimen.

Alejandra Flores (Foto: @NTelevisa_com)

Los familiares de Alejandra, quien era madre de una niña de cinco y estudiaba la carrera Derecho, demandan justicia.

“Con toda honestidad no han hecho nada, fui a la Fiscalía de Neza, me mandan luego a Barrientos y el fiscal que me atendió no me dio copia de la carpeta y me decía que no tenía los videos que yo había entregado, después me dicen que se va de vacaciones y encargado me dice que el fiscal es la única persona que me puede informar porque es la única que lleva el caso”, señaló Luis Flores, padre de Alejandra, al medio de comunicación.

Según las indagatorias, los feminicidas fueron identificados como Javier ‘N’, que en las grabaciones lleva una camisa blanca y es el primero que baja por las escaleras del apartamento mientras otro baja el cuerpo.

El segundo es Bryan ‘N’, quien en los videos aparece con playera camisa de manga larga amarilla; el tercero es Cristian ‘N’, quien traía camisa y tenis blancos y fue captado quitando una de las cámaras; y el último, apodado el ‘Mosquito’, es el individuo que carga el cuerpo.

La Fiscalía indaga también a Érika ‘N’, hermana de Javier, pues es la propietaria del Versa donde ocultaron el cadáver.

