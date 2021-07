La supuesta venganza del “M1” por pareja ejecutada con su bebé en Guanajuato

El cuerpo de la víctima estaba al interior de una camioneta abandonada y vecinos informaron a las autoridades (Foto: EFE/ Str)

Luego de que una pareja fuera ejecutada con su bebé en Celaya, Guanajuato, presuntas fuerzas del M1 del Cártel Santa Rosa de Lima habrían asesinado al responsable.

Alrededor de las 07:30 horas de este 27 de julio fue localizado el cadáver de un hombre con las manos atadas y cubierto de la cabeza en la colonia Jardines del municipio guanajuatense. De acuerdo con los reportes, al lado del cuerpo había una cartulina con narcomensaje, alusiva a la respuesta del M1.

“Aqui les dejamos esta porqueria que mato al niño de hoy nosotros no toleraremos mas ese tipo de cobardias matense con quien pueda no con los que no puedan ATT: M-1 (sic)”, indicaba el texto criminal con letras negras en un fondo naranja fosforescente.

La víctima se encontraba al interior de un vehículo abandonado sobre la calle Magnolia, a un costado de la Universidad Latina de México. La camioneta modelo Dodge, color café y sin placas de circulación contenía al sujeto sin vida con impactos de bala.

Presuntamente, el asesinato fue vengado en menos de 24 horas (Foto: Twitter@fernand17704066)

Y es que este 26 de julio reciente fue asesinada una pareja y su hijo de dos años cuando circulaban a bordo de una motocicleta en el barrio de San Miguel, en Celaya.

Alrededor de las 13:20 horas, servicios de emergencia recibieron el reporte sobre la triple ejecución ocurrida unos cinco minutos antes sobre la calle Antonio Rábago.

El matrimonio con su bebé transitaban en el vehículo cuando un coche color blanco se les emparejó. Desde el interior del auto comenzó el ataque hasta que los cuerpos quedaron tendidos sobre el asfalto.

Por fotografías filtradas se aprecia que el hombre quedó abrazando a su esposa, mientras que el menor cayó tendido a los pies de su madre.

Las víctimas quedaron tendidas sobre el asfalto, a un lado de su motocicleta (Foto: Twitter@fernand17704066)

Testimonios indicaron a las autoridades que, previo al ataque, se escuchó un: “te estábamos buscando” contra el hombre. Por ello se presume que el ataque iba dirigido a él, pero finalmente fue ultimado con su familia.

En el lugar se encontraba una bolsa de mandado y al menos 15 casquillos percutidos del calibre utilizado para fusiles tipo AR15. Agentes de la Fiscalía de Guanajuato acudieron para el levantamiento de indicios, así como de los cuerpos.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) se enfrentan para extender su poderío en Guanajuato. La venta de cristal se volvió una atractiva fuente de ingresos y poder que podría darles una ventaja sobre sus adversarios. A raíz de ello surgió lo que se conoce como “la guerra del jale azul vs el jale blanco”.

Las organizaciones delictivas marcarían su distancia pintando la droga de dos colores diferentes. El CSRL vende el producto color azul, mientras que el CJNG optó con el color blanco, según reportes de octubre pasado.

El M1 ha firmado narcomensajes desde hace poco más de medio año en la entidad (Foto: Twitter@fernand17704066)

Una de las razones principales del marcaje es asegurar que los narcomenudistas afiliados a su organizaciones venden la droga distribuida por ellos en los poblados, colonias y ciudades que se encuentran bajo su respectivo control.

Pese a que José Antonio Yépez Ortiz, el Marro, fue detenido en agosto del año pasado, el grupo criminal que dirigía se resiste al embate rival con sus lugartenientes

El M1, según informes de inteligencia, es ahora mismo el líder de la organización criminal CSRL. Este capo es un comandante que no pretende ceder terreno al CJNG en la entidad.

Otras cartulinas con su firma han sido localizadas en diversos crímenes, como en marzo y mayo pasados, además de dos escenas el 15 y 18 de diciembre del 2020 y en meses posteriores hasta este 2021.

La narcoguerra sigue pese a la detención del líder del CSRL (izquierda) el 2 de agosto de 2020 (Foto: Especial)

El diseño es el mismo: la figura del estado de Guanajuato enmarcado por un triángulo, ya sea en cartulinas fosforescentes amarillas o verdes. Los ataques son a quienes, presuntamente, apoyan al CJNG que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.

