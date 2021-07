“Hasta las campañas de odio agradezco”: Fernández Noroña reaccionó a mensajes tras contagio de COVID-19

El polémico legislador contó los pormenores de su contagio (Foto: Twitter/DiputadosPTLXIV)

Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo (PT), anunció el pasado 26 de julio que dio positivo a COVID-19. Desde ese momento, un sinfín de mensajes, críticas, chistes y apoyo le llegaron al polémico legislador quien envió un mensaje luego de la noticia de su contagio.

A través de su cuenta de Twitter, la cual ha sido una de sus plataformas predilectas para enfrascarse en discusiones, compartió un comunicado en el que indicó los pormenores de la enfermedad y la manera en la que se ha cuidado.

En un principio aclaró que sabía de su posible contagio desde antes del lunes, pues la semana anterior convivió con una persona infectada. Ante ello, el 23 de julio se realizó una prueba, misma que dio negativo.

Sin embargo, el 24 de julio comenzaron los malestares en la garganta después de una gira por Tenancingo, Estado de México. Ya para el 25 de julio canceló sus eventos públicos debido a que los malestares se agravaron.

A partir de ese momento se aisló y asistió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para realizarse la prueba y recibir atención médica y tratamiento para evitar complicaciones por el virus SARS-CoV-2.

Fernández Noroña aseguró que se encuentra aislado y bajo tratamiento médico (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

El petista agradeció las muestras de cariño que los usuarios, y sus conocidos, le han demostrado, ya que, menciona, lo fortalecen y lo motivan a continuar a pesar de la enfermedad.

“Agradezco las múltiples muestras de cariño, de simpatía, de franca preocupación y los deseos de pronta recuperación de salud. Me alienta y me fortalece, no tengo palabras para agradecerles sus mensajes, su solidaridad, sus oraciones -aunque soy ateo-, son para mí motivo de mucho aliento”, escribió.

No obstante, no todos han sido buenos deseos para el diputado federal, pues algunas personas se han burlado de él o le envían mensajes de odio. Sin embargo, a ellos también les agradeció y aseguró que continuará trabajando por el país.

“Hasta las campañas de odio agradezco. Es increíble que incluso en la enfermedad, una minoría que no se resigna a los cambios que estamos impulsando en el país, reaccione con tanto odio. Deberían atenderse, en verdad les hace daño; por otro lado los serviremos igual, con justicia, con dedicación, con pasión y con entrega”, resaltó Fernández Noroña.

Finalmente, mencionó que se encuentra en recuperación y reposo, por lo que sus habituales charlas vespertinas desde su canal de YouTube estarán suspendidas hasta nuevo aviso. Se despidió no sin antes reiterar su compromiso con “las mejores causas de nuestro pueblo”.

El pasado 26 de julio, Gerardo Fernández Noroña anunció que dio positivo a COVID-19 (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Cabe recordar que el legislador estuvo compartiendo el avance del virus en su cuerpo, al cual consideró, en un principio, como gripe.

Anteriormente Fernández Noroña informó que su chofer había dado positivo a coronavirus, por lo que se sometió a una prueba el viernes. “Llevaba tres días pensando que era una gripe leve y lo mandé a hacerse la prueba. Convive conmigo todo el tiempo. Así que me hice la prueba y para desesperación de la derecha, volví a salir negativo”, dijo en un tuit.

En cuanto dio a conocer el resultado de su prueba, las personas no dejaron escapar que el legislador petista es un detractor en el uso del cubrebocas y lo demostró en varias ocasiones, como en su viaje realizado a Venezuela para visitar a Nicolás Maduro.

Además, también rememoraron una intervención realizada durante una sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado mes de noviembre, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, le recordó que debía portar el cubrebocas mientras participaba.

“Yo sé que me quieren amordazado. Hablaré sin mordaza porque, además, yo tomo mucha agua. Yo consumo mucha energía al momento de intervenir. No puedo tomar agua con el cubrebocas puesto”, respondió Noroña en aquella ocasión.

