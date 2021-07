Fernández Noroña confirmó que dio positivo a COVID-19

(Foto: Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), confirmó este lunes a través de una serie de tuits que se contagió de coronavirus.

“Una noche dura, pero ya voy mejorando. Es una gripe muy fuerte o el bicho, no especularé, más tarde me haré la prueba nuevamente”, escribió por la mañana a través de su cuenta de Twitter.

“Me bañé con agua fría, como siempre lo hago. Así que contrario a sus intrigas, si me muero, me moriré fresco y limpio”, aseveró en otra publicación minutos después.

Información en desarrollo...