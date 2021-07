“Rifas de avión sin avión”: Vicente Fox llamó “sexenio del atole” al gobierno de AMLO

Para Vicente Fox sólo se ha hablado del juicio a ex presidentes y la rifa del avión presidencia durante las mañaneras (Fotos: Cuartoscuro // Presidencia de México)

De nueva cuenta, el ex presidente Vicente Fox Quesada despotricó en Twitter contra la actual administración federal, encabezada por el mandatario Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión llamó a los tres años de gobierno como un “sexenio del atole”, ya que para él no han mostrado ni se han visto avances en las políticas públicas del país.

En un primer tuit señaló que durante las conferencias mañaneras en Palacio Nacional sólo se ha criticado a las anteriores administraciones del Ejecutivo federal, pero no se han mencionado el avance en las decisiones de gobierno que ha tomado la Cuarta Transformación.

“En toda la historia de las mañaneras no ha podido (AMLO) mostrar buenos resultados en: seguridad, economía, salud, abasto de medicamentos, educación, desarrollo científico y tecnológico, combate a la pobreza, producción petrolera, energías renovables, precio de gas y gasolina”, aseveró Fox Quesada.

Continuó su crítica asegurando que el presidente López Obrador ha centrado sus charlas con la prensa en “solo distractores como: rifas de avión sin avión, enjuiciar a ex presidentes, etc... El sexenio del atole”.

Para el ex mandatario en las mañaneras no se han mostrado resultados gubernamentales, durante los primeros tres años de gobierno de AMLO (Foto: captura de pantalla de Twitter @VicenteFoxQue)

Ante las palabras del ex mandatario, algunos usuarios decidieron responderle desde diferentes perspectivas, estuvieron aquellos que criticaron su postura y señalaron que lo que tiene es miedo de ser enjuiciado después de la consulta del 1º de agosto; mientras que otros secundaron sus ideas.

“Ese del atole fue del 2000 al 2006, señor, no se le olvide todo lo que prometió, la gran expectativa que levantó en campaña, seguido de la abrumadora reprobación del pueblo a su gestión. 6 años perdido”, señaló un internauta visiblemente en contra de la postura de Vicente Fox.

En tanto, otros aseguraron que el ex gobernador de Guanajuato tiene razón en su planteamiento en contra del Gobierno de México: “después del Gas del Bienestar, así como ha hecho campaña con regalar dinero a la sociedad, ahora la nueva manera de robar por parte del gobierno federal es sacar sus productos con la palabra ‘bienestar’ y, al final de cuenta, ese dinero recaudado va a la bolsa del viejo y sus allegados”.

Vicente Fox fue al callejón del beso e invitó a la ciudadanía a no salir a votar a la consulta popular del 1º de agosto (Foto: tomada de Twitter @VicentFoxQue)

Durante las últimas semanas las críticas de Fox han ido en aumento, especialmente en todo lo relacionado con la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes. En múltiples ocasiones ha expresado que el ejercicio de participación ciudadana es un espectáculo, pues si existen las pruebas para proceder legalmente contra los anteriores gobiernos, se debería de comenzar rápidamente la investigación.

Así lo mostró el pasado 23 de julio cuando presumió una romántica foto con su esposa Martha Sahagún en el callejón del beso, un turístico punto en el estado de Guanajuato. Al compartir la imagen en sus redes sociales, Vicente Fox pidió “en lugar de ir a votar, vengan al callejón”.

El mensaje no fue bien recibido por los grupos cercanos a AMLO, personajes como el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, recordaron cuando círculos panistas quisieron imponer sanciones para las personas que se besaran en la calle.

“No es excluyente, cabeza hueca @VicenteFoxQue. Además ya se te olvidó que un gobierno paniaguado en Guanajuato quería meter a la cárcel a quien se besara públicamente”, respondió el diputado federal.

Vicente Fox ha mantenido debates con personajes como Gerardo Fernández Noroña (Fotos: Bloomberg // Twitter @DiputadosPTLXIV)

No obstante, los señalamientos contra la consulta no solo son para los organizadores, sino también para la ciudadanía que piensa salir a votar el próximo domingo, ya que los consideró como personas no aptas para tomar decisiones racionales.

“No tardamos en saber cuántos pend*jos quedan en el país, el día de la consulta tendremos cifras exactas”, expresó mediante una imagen que compartió en su cuenta de Twitter.

