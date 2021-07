Atacaron a balazos a Ernesto Cuevas, subprocurador ambiental afuera de un panteón en Veracruz

La noche de este viernes fue atacado a balazos el subprocurador del Medio Ambiente de Veracruz, Ernesto Cuevas, cuando caminaba sobre la avenida Xalapa, a la altura de las florerías del panteón.

De acuerdo con los primeros informes, Ernesto Cuevas, conocido como “Gallo Bolo”, caminaba sobre la banqueta de la avenida Xalapa, entre las calles Villahermosa y Mérida. Al pasar frente a las florerías, fue atacado a balazos por un sujeto, que tras cometer la agresión, huyó.

Se habían manejado versiones sobre su muerte alrededor de las 23:45 hrs, sin embargo el gobernador del estado Cuitlahuac García Jiménez dió a conocer que sigue vivo pero que aún se encuentra delicado.

Ernesto Cuevas, quien fue alcalde de Juchique de Ferrer y diputado local, cayó gravemente herido; una de las balas habría alcanzado la cabeza.

Hasta ese punto arribaron elementos de la Policía Municipal así como también Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y personal de la Fiscalía General del Estado.

Fue auxiliado por paramédicos y trasladado al Hospital Ángeles, aunque se había reportado originalmente que al CAE. La confusión y hermetismo ha imperado en el caso.

En mayo del 2017, quienes fueran su tesorero y su contador en el ayuntamiento de Juchique de Ferrer, David Alonso Rodríguez y Francisco Rafael Mendoza, aparecieron muertos junto con tres personas más en Veracruz, en ese momento Ernesto Cuevas se desempeñaba como diputado local.

Desde 2019 como funcionario ambiental su función era velar para proteger el hábitat de su comunidad. La dependencia a su cargo investigó la mortandad de especies acuáticas sobre el Río Bobos, a la altura del municipio de San Rafael, denunciada por el presidente municipal

El subprocurador comunicó que realizaron inspecciones en estas procesadoras de cítricos, ya que tienen varias denuncias por contaminación.

“Deben de cumplir con las normas y cuidar el medio ambiente. Se aplaude que sean empresas que den trabajo, pero deben de ser responsables”, dijo en esa ocasión.

Como esta, el funcionario atendía diversas denuncias contra empresas que tiraban sus deshechos y contaminaban el medio ambiente, aunque no se sabe so había recibido amenazas de alguna en particular o si tenía problemas de alguna otra índole.

Hace unos días Ernesto Cuevas se reunió con el presidente municipal electo de Juchique de Ferrer, Cruz Cuevas Hernández, así como con el delegado de Morena en Veracruz Esteban Ramírez Zepeta y el diputado Carlos Manuel Jiménez en Plan de las Hayas para promover la Consulta Pública para invitar a la ciudadanía a participar en el proceso de enjuiciar a expresidentes.

El director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alanís, mencionó que en el Informe se puede observar la violencia estructural que existe en México desde hace varias décadas y el contexto implacable en el que defensores ambientales ejercen su trabajo (Foto: Facebook/@cemda.ac)

Elementos de seguridad ya investigan el móvil, si fue un robo o un ataque personal, ya que le dispararon directamente en la cabeza.

México ha registrado al menos 28 asesinatos contra defensores ambientales y líderes indígenas en lo que va de año en una escalada de violencia que ha prendido la alarma por el aumento de los homicidios de activistas.

El último caso ocurrió la semana pasada cuando fueron asesinados a tiros el defensor del medioambiente David Díaz Valdez, en la ciudad de Manzanillo, estado de Colima, y el defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas Simón Pedro Pérez López en el municipio de Simojovel, estado de Chiapas.

“Estamos ante una situación de alarma”, explicó Gabriela Carreón, gerente de derechos humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

“Los 18 asesinatos en 2020 frente a 14 en medio año de 2021 nos pone en alerta sobre cómo será el cierre de este año”, agregó.

En un informe en abril pasado y tras ocho años de registro y documentación, el CEMDA señaló que en México “prevalece una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio”.

Además de los 18 asesinatos en 2020, el Centro contabilizó 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos.

