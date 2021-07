“Votando con las nalg*s”: Chumel Torres se burló de Mariana Rodríguez por multa del INE

Chumel Torres se mofó de la multa que busca imponer el INE a su esposa, Mariana Rodríguez (Foto: Instagram@chumeltorres)

El creador de contenidos Chumel Torres se mofó de los resultados de las pasadas elecciones del 6 de junio en el estado de Nuevo León, donde Samuel García ganó la gubernatura de la entidad, y la multa que busca imponer el Instituto Nacional Electoral (INE) a su esposa, Mariana Rodríguez.

El pasado miércoles 21 de julio, el gobernador electo de Nuevo León denunció que el INE lo multó con 55 millones de pesos por la difusión en redes sociales de su esposa de fotografías e historias relacionadas con su campaña electoral,

“Pues resulta que el INE quiere que Mariana, mi esposa, me cobre 27.8 millones de pesos por las historias y las fotos que subió conmigo durante la campaña. Como claramente no me cobró, me quieren multar con 55 millones de pesos”, indicó Samuel García en su cuenta de Twitter.

El gobernador electo señaló como ofensivo que se le quisiera poner precio a Mariana Rodríguez (Foto: Twitter)

El gobernador electo señaló como ofensivo que se le quisiera poner precio a Mariana Rodríguez y al éxito que obtuvo por su trabajo, y declaró que “ahora quieren convertirlo en un castigo y en un obstáculo a su libertad de expresión”.

Por su parte, la influencer presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por lo que consideró es violencia política de género.

A través de sus redes sociales, Mariana Rodríguez aseveró que es una injusticia que se le esté intentando cobrar por haber apoyado a su marido “incondicionalmente”, puesto que ella no es un accesorio o producto para que esto sea aplicable.

Por lo anterior, el conductor de El Pulso de la República se burló del próximo gobernador electo de Nuevo León y la presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como el DIF.

Mariana Rodríguez aseveró que es una injusticia que se le esté intentando cobrar por haber apoyado a su marido “incondicionalmente” (Foto: Instagram/@marianardzcantu)

A través de su cuenta de Twitter, el comediante compartió una captura de pantalla en la que se observa a la influencer con la frase “la resolución del INE implica violencia de género”; en su publicación, Chumel Torres se mofó de que en el estado del norte se votó “con las nalgas”, como “siempre” se ha hecho, recordando también las pasadas elecciones donde quedó electo el actual gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco”.

“Nuevo León, votando con las nalgas. Como siempre”, escribió en su red social.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar; uno de sus seguidores declaró que Mariana Rodríguez tiene una idea equivocada de que es violencia de género, y con un ejemplo explicó que violencia de género fue cuando Samuel García le pidió que no enseñara la rodilla en un video transmitido en vivo en sus redes.

“Violencia de género cuando tú güey se pone como gorila porque enseñas la rodilla en un live”, escribió.

Varias figuras públicas también han comentado sobre el tema (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@ChumelTorres)

“Creo que esa muchacha no ha de tener ni idea de lo que significa “violencia política de género” porque no entiende la razón por la cual está multando el INE”, comentó otro usuario.

Una internauta coincidió en que no es violencia de género, pues “pasarse de los presupuestos permitidos para la campaña no está bien. Sabemos que es tu esposo y no le ibas a cobrar pero aun así eres un medio de comunicación y cada mención tuya vale una cantidad y se debe contabilizar”.

Las críticas de la multa impuesta por el INE a Samuel García y su esposa se volvieron tendencia en Twitter, por lo que varias figuras públicas también han comentado sobre el tema.

La periodista María José explicó que la marca MARIANA RODRÍGUEZ está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y entre otros, “ampara servicios de publicidad. El cuento de que ‘no es una cosa a la que le pueden poner precio’, no se lo compra nadie. Su nombre es una marca bajo la cual se comercializan servicios, fin. No es difícil”, aseguró.

