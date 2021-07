“Hizo una campaña ejemplar”: Dante Delgado defendió a Samuel García ante multa del INE

Dante Delgado defendió a Samuel García ante multa del INE (Foto: Cuartoscuro)

El senador Dante Delgado defendió al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, ante una multa de 55 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral (INE) planteó en su contra.

De acuerdo con el organismo que dirige Lorenzo Córdova, la sanción corresponde al costo estimado de la campaña que su esposa Mariana Rodríguez hizo a su favor. Los gastos por las fotos e historias que la influencer publicó durante la campaña se valoraron en 27.8 millones de pesos.

“Como claramente no me cobró, me quieren multar con 55 millones de pesos. Es ofensivo que pretendan ponerle precio a Mariana. Es injusto que el éxito que ha alcanzado con su trabajo, ahora quieran convertirlo en un castigo y en un obstáculo a su libertad de expresión”, manifestó el exsenador.

Delgado Rannauro hizo un llamado al INE a repensar la multa anunciada en contra de Samuel García (Foto: Twitter@DanteDelgado)

En este contexto, Delgado Rannauro hizo un llamado al INE a repensar la multa anunciada, pues aseguró que Samuel García llevó a cabo una campaña “ejemplar” y ganó la gubernatura con amplia ventaja. De igual manera, acusó que dicha sanción es una arbitrariedad y un despropósito.

“En Nuevo León, @samuel_garcias hizo una campaña ejemplar y ganó la gubernatura con amplia ventaja. La multa millonaria que el @INEMexico le pretende imponer por la participación de su esposa Mariana en su campaña, es una arbitrariedad y un despropósito”

“Hago un llamado al @INEMexico a decidir conforme a la Ley y al sentido común. Mariana Rodríguez es una ciudadana libre con derecho a participar en la vida pública”, agregó el legislador.

Aunado a esto, señaló que “ponerle precio a su participación sentaría un precedente perverso al derecho civil y en contra de la institución del matrimonio así como de la solidaridad conyugal y a la libertad de expresión”.

El INE planteó imponer una multa de 55 millones a Samuel García por gastos de campaña no reportados (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

A través de un video, García Sepúlveda recordó que tras concluir su carrera hacia el Senado de la República, los partidos PRI, PAN y Morena interpusieron un recurso parecido en su contra. En ese entonces, Mariana Rodríguez era novia del candidato de Movimiento Ciudadano (MC), por lo que se manifestó a su favor en redes sociales.

No obstante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que dicha denuncia era infundada y que los costos de dicha publicidad no se podían agregar porque ambos mantenían una relación sentimental.

“Tomando en cuenta ese precedente, no hubo ningún cobro y no sumé a mi contabilidad ningún cobro porque es mi esposa, por cierto, el tema de cónyuge lo resuelve la Ley Civil, no la Ley Electoral”, expresó el mandatario electo.

Mariana Rodríguez fue una pieza clave en el triunfo de Samuel García en Nuevo León (Foto: Twitter/@EnriqueAlfaroR)

Además, aseveró que el matrimonio es una sociedad que se basa en valores como la ayuda y el apoyo mutuo. Sin embargo, criticó que el INE busca sancionarlo con estimaciones que van de los 20,000 a los 40,000 pesos por cada historia. “Ni los artistas más famosos del mundo cobran eso”. Lo anterior sumó la cantidad de 27.8 millones de pesos, y por no haber reportado dicho cobro, el doble de multa.

El matrimonio lo que busca es la ayuda constante, permanente y apoyo mutuo, como me iba a cobrar si es mi esposa y cree en mi proyecto

En este contexto, el funcionario insinuó que hubiera resultado menos escandaloso ser “malandrín, ser simulador y mentir”.

“Hoy, con esas leyes tan absurdas de fiscalización, me hubiera salido más fácil mentir y haber simulado un contrato en el que Mariana me hubiera cobrado un millón de pesos y con ese contrato hubiera sumado un millón y no habría nada de este alboroto”, aseveró.

