Felipe Calderón culpó a la “austeridad republicana” de AMLO por demoras en vuelos del AICM

El expresidente de México se pronunció sobre lo ocurrido en el AICM durante la mañana de este miércoles 21 de julio (Foto: Twitter/ @lopezdoriga)

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, acusó al plan de austeridad republicana, impulsado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como el principal responsable de las fallas en el control aéreo reportadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), institución que informó sobre demoras entre los vuelos de México y Estados Unidos debido a las interrupciones de comunicación entre los radares.

“En la madrugada del sábado, el avión de Aeroméxico que venía de París abortó el aterrizaje. El piloto informó a los pasajeros que al cambiar de frecuencia no había recibido respuesta de Torre de Control. Control Aéreo está colapsando por la demagogia a la que llaman austeridad”, expresó el panista a través de su cuenta oficial de Twitter.

Las reacciones a la publicación del exmandatario no se hicieron esperar y algunos usuarios de esta red social aprovecharon el espacio para comentar sobre los retrasos en sus vuelos, así como para criticar la actual administración obradorista. Sin embargo, también hubo internautas que señalaron el desconocimiento de Calderón Hinojosa sobre temas relacionados con aeronáutica.

El exmandatario reaccionó sobre las demoras en los vuelos del AICM a través de su cuenta de Twitter (Foto: Twitter/ @FelipeCalderon)

De acuerdo con el AICM, las fallas reportadas durante la mañana de este miércoles 21 de abril, fueron ocasionadas por deficiencias con el servicio de un proveedor de internet de la Administración Federal de Aviación, las cuales impidieron la comunicación de los planes de vuelo en un “sector que integra a EUA y México”. Asimismo, apuntó que los planes de vuelo se realizarían de forma manual con el fin de evitar demoras, las cuales son ajenas a la institución citada previamente y al Servicio de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

“En tanto se resuelva la falla de un servidor en EEUU, en el AICM seguimos trabajando para que nuestras operaciones se realicen conforme a los itinerarios establecidos. Seguiremos informando. Sentimos las molestias que esto ocasiona a nuestros usuarios”, comunicó el aeropuerto ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Por su parte, SENEAM informó que la afectación de los vuelos entre México y EEUU es únicamente para aquellas aerolíneas que tienen contratado el servicio de carga y de balance con externos e indicó que no se registraron demoras y que todas las demás operaciones fueron realizadas “sin mayores contratiempos”. No obstante, algunos usuarios de redes sociales reportaron retrasos en sus vuelos con destino a las localidades de Dallas y San Antonio, Texas, desde las 6:00 a.m., aproximadamente.

Usuarios de redes sociales reportaron retrasos en sus vuelos durante la mañana de este miércoles 21 de julio (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Recientemente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que los planes de vuelo seguirán registrándose de manera manual vía telefónica, con personal asignado por las aerolíneas afectadas y los controladores de tránsito aéreo, por lo que persistirán las demoras en algunas operaciones.

Los planes de vuelo se integran con información de cada operación a través de datos como matrícula, tipo de avión, origen y destino, altitud, velocidad de crucero, así como puntos por donde pasará la aeronave y demás información técnica añadida por el piloto del avión.

Ante esto, varios usuarios de Twitter manifestaron su descontento a través de publicaciones en las que criticaron a AMLO y a su llamada “Cuarta Transformación”, la cual fue calificada como “de cuarta” y también tildaron a la administración obradorista de “inepta e irresponsable”. Además, aprovecharon para pronunciarse sobre el desplome de la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México, ocurrido el pasado 3 de mayo, y un usuario identificado como Raúl Valle refirió que “no les bastó con la L12, ahora van por un ‘accidente’ aéreo con el inútil personal bananero de control aéreo”.

SEGUIR LEYENDO: