La Embajada de EEUU en México pidió justicia por el asesinato de Aranza Ramos

La Embajada de Estados Unidos en México lamentó el asesinato de Gladys Aranza Ramos Gurrola, quien fue asesinada tras meses de buscar a su marido desaparecido, por lo que pidió realizar una investigación y justicia para la activista.

A través de su cuenta de Twitter, la representación diplomática estadounidense señaló: “Lamentamos el asesinato de la defensora de derechos humanos #AranzaRamos de los colectivos @buscadorasonora y @GuerrerasBuscadoras”.

En un segundo tuit, se pronunció por la realización de una investigación y justicia para la activista.

“Esperamos una investigación y justicia para Aranza. La seguridad de los familiares de los desaparecidos, así como la de Cecilia Flores, líder de @buscadorasonora, quien también ha sido amenazada, es crítica”, escribió.

Aranza Ramos, quien era integrante del colectivo Madres Buscadoras en Sonora, fue asesinada la noche del jueves 15 de julio, a sólo unos metros de su domicilio en la comunidad de Ortiz, en Guaymas, Sonora.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 pm luego de que hombres armados entraron a su vivienda y se la llevaron por la fuerza.

Gladys Aranza se integró al grupo de búsqueda después de la desaparición de su esposo Brayan Omar Celaya Alvarado, el 6 de diciembre del 2020 en la comisaría de Ortiz.

En su última publicación de Facebook, Aranza compartió una foto que incluía la fecha de desaparición de su esposo, seguido de un mensaje en donde expresó desesperación y dolor tras siete meses de no tener noticia alguna sobre el paradero del padre de su hija.

“Ya no sé a quién más pedirle que por favor permitan que regreses a casa. Creo que aún no he suplicado lo suficiente, quizá no he llorado lo indicado y quiza no he buscado lo necesario, ya no sé qué más hacer, ya no sé qué más ... sólo seguir, Dios mío por favor ayúdame”, escribió.

Hasta el momento se desconocen las causas y quiénes llevaron a cabo el asesinato de la joven de 27 años.

Este martes, diversas organizaciones civiles exigieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) la declaración inmediata de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en seis municipios de Sonora, tras el asesinato de Gladys Aranza Ramos Gurrola.

A través de un comunicado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Persona A.C y Peticionarias de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por feminicidio, aseguraron que Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Empalme, Nogales, y San Luis Río Colorado, son algunos de los municipios con mayor incidencia de delitos de género contra las mujeres.

“Guaymas se encuentra en el número 34 entre los cien municipios con mayor incidencia de feminicidio en México. Cajeme, ubicado al sur del Estado, ocupa el cuarto lugar nacional en homicidios, y el puesto 33 en feminicidios. En el reporte mensual del gobierno federal sobre el estado que guarda la violencia en el país, seis municipios de Sonora aparecen entre los 50 más violentos de México, cinco de ellos incluidos en nuestra solicitud de AVGM”, denunciaron.

De acuerdo con el comunicado, Sonora ocupa el octavo lugar a nivel nacional en incidencia de homicidio doloso contra mujeres, y desde el 2017 está en primer lugar de llamadas de emergencia por violencia familiar por cada 100 mil habitantes.

Por otra parte, Madres Buscadoras y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también han condenado el asesinato de Aranza. El organismo autónomo señaló que los integrantes de los colectivos se han tenido que organizar para buscar a sus familiares en todo el país, obligados por " falta de apoyos gubernamentales, invirtiendo sus propios recursos, desenterrando restos humanos con sus propias manos, en pie de lucha con la esperanza de encontrar a su familiar, y al mismo tiempo anhelando encontrarlo vivo y no en una de esas excavaciones”.

Según las cifras recabadas por la CNDH, hay cerca de 80,000 personas desaparecidas y más de 4,000 fosas clandestinas documentadas. Lo anterior, indicó, reclama un esfuerzo adicional y urgente, por lo que la misma Comisión se unió a los reclamos y exigencia de justicia de los colectivos de buscadoras, defensoras de Derechos Humanos, ciudadanas Buscadoras y Activistas.

En este contexto, hizo un “enérgico llamado” a las instituciones estatales y federales, de manera que redoblen sus esfuerzos, “hagan su tarea, se fortalezcan las acciones de búsqueda, y se ponga un alto a la violencia que priva a familias enteras de padres, madres, hijas e hijos, y las coloca ante la disyuntiva de tomar por sí mismas lo que las autoridades deberían hacer”, señaló en un comunicado de prensa.

Aunado a esto, exigió a las autoridades del estado de Sonora realizar una investigación expedita, considerando la línea de investigación derivada de su actividad buscadora. Por otra parte, pidió al Estado garantizar seguridad a las integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonara, pues su líder, Cecilia Patricia Flores Armenta, declaró que hace más de un mes recibieron amenazas de muerte.

