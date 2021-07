“Un aire de mafiocracia”: Le Monde criticó fuerte los asesinatos electorales del pasado 6 de junio

El narco se infiltraró en las elecciones 2021 (Ilustración: Jovani Pérez Silva/Infobae México)

Las elecciones del pasado 6 de junio fueron calificadas como una de las más sangrientas de la historia por el más de un centenar de candidatos y aspirantes a cargos públicos que fueron asesinados a manos del crimen organizado. El objetivo: influir en los resultados electorales con una evidente estrategia basada en la coacción y el terror de los postulados y la ciudadana.

Para el diario francés Le Monde esta situación representa algo que va más allá. Estos métodos, señaló en un reciente editorial, “sólo la parte visible de la ‘narcopolítica’ mexicana, cuyas redes en expansión dan a la República Federal un aire de ‘mafiocracia’”

La investigación del periodista Frédéric Saliba cuestionó no solo la cantidad de asesinatos a candidatos, si no las ligas que estos pudieron haber tenido o no con los narcotraficantes. Ejemplo de este caso fue el de Alma Rosa Barragán, una de las muertes más virales por el video de su asesinato, mismo que ha sido ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Integralia, una consulta reconocida, dijo al diario francés que se contabilizaron 239 ataques físicos a los aspirantes en las 32 entidades del país. “Más de 1,000 si sumamos las amenazas contra candidatos”, agregó Carlos Rubio, subdirector de la consultora.

Por otro lado, Eduardo Guerrero, director de Lantia Consultores, otra empresa que contabilizó los ataques en el país, dijo al comunicador que el objetivo de los ataques era “consolidar su dominio territorial, los cárteles presionan a los alcaldes, puesto que resultan los más fácilmente controlables”.

En este sentido y bajo estas premisas, el diario francés recordó que hace algunos meses el Pentágono informó que “el narcotráfico, la migración, la trata de personas (...) operan en el 30 o 35% del territorio”. Además de las disputas territoriales protagonizadas por las decenas de cárteles que se movilizan en el país.

El tema de la “mafiocracia” fue retomado por el autor del artículo “Le Mexique sous l’emprise tentaculaire de la mafiocratie”, de una entrevista realizada con el analista Eduardo Buscaglia, quien habló de que “el voto de los ciudadanos pesa menos que la influencia de las mafias” en ámbitos electorales.

Unas semanas antes de que tuvieran lugar las elecciones en México, la prensa internacional ya pronosticaba los resultados actuales de las elecciones y las calificaba como “una sangrienta temporada” o “las elecciones más sangrienta desde 2018″.

Por ejemplo, el Wall Street Journal señaló que “incluso en un país con un historial de violencia electoral , esta votación se perfila como la más sangrienta en la memoria reciente, como la que tiene más pequeños criminales y pandillas que compiten ferozmente para controlar áreas locales intimidando o matando políticos”.

Por los niveles de violencia que presentaba el país más de 60 candidatos se retiraron de campaña por la “espiral de violencia e inseguridad”, reconoció el WSJ. Sobre todo, el medio recalcó que detrás de toda la violencia se encuentra “la dinámica cambiante del crimen organizado, quienes una vez que tienen el control de los gobiernos locales, las pandillas también se llevan una parte del dinero de los impuestos destinado a obras públicas”.

En este sentido, recalcó el diario, la capacidad de controlar su territorio, también depende de la medida en la que controlen, amenacen y sobornen al alcalde local, jefe de la policía y otros altos funcionarios.

