Survivor México: Alejandra, Denisha y Jorge chocaron en duelo; quién fue el eliminado de este 18 de julio

(Foto: Twitter/@survivor_mexico)

Survivor México llegó a su semana 15 y los participantes le regalaron a sus televidentes otra noche llena de estrategias, entrega y pasión.

Cabe señalar que el reality entró en una nueva etapa denominada “fusión”, donde los integrantes de la tribu Halcón y Jaguar se unen en un solo equipo.

Este domingo 18 de julio los sentenciados al juego de la extinción fueron Jorge Ortín, Denisha y Alejandra Toussaint.

Previamente, en la ceremonia de los votos, fuimos testigos de una serie de sorpresas que cambiaron el rumbo de varios participantes.

Y es que en un inicio las participantes que se tenían que ir a duelo final eran Alejandra y Niebla, ambas con 5 votos cada una. Sin embargo, fue la misma Niebla quien activó un tótem para salvarse y mantenerse en la competencia.

La jugada de Niebla movió las piezas del rompecabezas y ahora quienes se tendrían que ir a combate eran Jorge y Denisha, acompañados de la “Hiena Mayor”, Alejandra.

Por su parte Carlos Guerrero, mejor conocido como “Warrior”, envió a la audiencia al duelo de eliminación para ver el desenlace.

La competencia consistía en que los guerreros tenían que permanecer en una plataforma de madera, esto al mismo tiempo de que se sostenían en una especie de agarraderas.

Conforme pasaba el tiempo, los participantes tenían que ir quitando los tubos y seguir manteniendo el equilibrio, un acto difícil pero no imposible.

(Foto: Twitter/@survivor_mexico)

La primera en caer fue Alejandra Toussaint, quien esperaba a Denisha (segunda eliminada) para irse a una jornada final donde estaba en juego su permanencia.

Jorge Ortín, uno de los participantes más populares del certamen, demostró su habilidad y vivirá para jugar una semana más.

Al final, luego de una contienda llena de esfuerzo, concentración y pasión, la eliminada de la semana 15 fue Denisha.

“Me voy contenta, agradecida y muy bendecida con todo lo aprendí en esta nueva etapa de mi vida. Me voy con 11 amigos y sé que nos vamos a volver a ver allá afuera, con estos locos que fueron mi familia durante todo este tiempo. Yo sé que en la competencia somos rivales, pero siempre con respeto y mucha admiración. Me voy con muchos aprendizajes, no soy la misma después de esto”, declaró Denisha entre lagrimas antes de partir.

ELIMINADOS HASTA LA FECHA DE SURVIVOR MÉXICO

* Gabo Cuevas

* Daniel Torres

* Bella de la Vega

* Carlos “Chicken” Muñoz

* Brissia Mayagoitía

* Dennis Arana

* Natalia Alcocer

* Daniel Cortés

* Eduardo Barquín

* Memo Dorantes

* Aranza Carreiro

* Bárbara Falconi

* Kristal Silva

* Valeria Peñaloza

* Denisha

CONFLICTO DE DENISHA Y GARY

El pasado 5 de mayo, la primer mitad de Survivor México estuvo dedicada a competir por los suministros, cuando la contienda terminó, Gary de Halcones se mostró muy molesto pues consideró que su tribu no se había esforzado lo suficiente a pesar de comprender la importancia que tenía obtener el jitomate, la cebolla y la pasta; recursos que ganaron los Jaguares.

Por otra parte, la cantante Denisha fue duramente criticada en redes sociales por los seguidores del programa, dicho señalamiento ocurrió porque ella afirmó tener malestar en la rodilla momentos antes de que fuera su turno de participar, por lo que tuvo que ser valorada en el servicio médico del programa. Los fans del reality consideraron que estaba poniendo pretextos.

(Foto: Twitter/@survivor_mexico)

Además de la actitud de cada concursante, ambos se enfrascaron en una discusión por la propiedad del tótem, Denisha confrontó a Gary para conocer la razón por la que este concursante consideraba injusto que la cantante tenga a su cargo el comodín secreto.

Cabe señalar que dicho elemento lo encontró cuando todavía pertenecía a Jaguares.

Varios miembros de Halcones reclamaron a Gary por gritarle a sus compañeros cuando perdieron, después tuvo una discusión con la tribu en la que les solicitó un espacio para no hablar más y así poder calmarse, no obstante, tuvo una discusión con Denisha.

En su cápsula personal Gary explicó que “cada cabeza es un mundo y para mi justicia no es justo que ella el tótem se lo haya encontrado en otra tribu, la pasan acá y el tótem funcione aquí igual”.

Cuando Denisha lo cuestionó sobre si él estaba enojado porque tenía ella comodín en sus manos, él le contestó que su molestia tenía origen en que pertenecía a otra tribu y no era un asunto personal. Cabe aclarar que este elemento permite al concursante anular una sentencia para el Juego de la Extinción.

En un punto de la discusión que tuvieron ambos, Denisha sugirió que tenía intenciones de aventar el tótem y dejar que los demás lo volvieran a encontrar porque ella no tenía un interés particular en mantenerlo.

SEGUIR LEYENDO: