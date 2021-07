“Está casi al nivel de Verstappen”: asesor de Red Bull Racing aseguró que Checo Pérez es mejor que Alexander Albon

A pesar de que el piloto mexicano de Red Bull Racing, Sergio “Checo” Pérez, se ubica como el tercero mejor en la temporada 2021 de la Fórmula Uno (F1), y mantiene a la escudería austriaca en la cima del mundial de constructores, hay muchos que han puesto en duda su calidad sobre el circuito.

Incluso, hay quienes han expresado su preferencia por el piloto tailandés-británico, Alexander Albon, su antecesor como coequipero y quien hoy es piloto reserva. Al respecto, Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, fue directo y aseguró que el tapatío ha hecho mejor las cosas.

En entrevista con Motorsport-Total, Marko señaló que a diferencia de Pérez, Albon no figuró en los primeros lugares del tablero general y no pudo mantener el ritmo del piloto estrella, el holandés Max Verstappen.

Pero a pesar de los buenos resultados, el volante mexicano de 31 años de edad aún no tiene la certeza de si seguirá en el “toro rojo” para la temporada 2022. Así declaró este jueves Pérez en entrevista para ESPN.

Sin embargo, Checo sabe que su trabajo ha sido bueno, situación que le da tranquilidad en relación a los rumores que señalan un posible cambio de piloto en cuanto termine su contrato.

“Después de 11 años en Fórmula Uno los rumores son algo que no me afecta en lo absoluto. Sé mi posición y si llega lo que busco estoy contento de seguir, si no, no estoy obsesionado con ello. Creo que he hecho un buen trabajo. He dado mucho por el equipo, estamos contentos y con las ganas de seguir juntos por muchos años más”