Monreal aseguró que será candidato presidencial aunque no sea por Morena

Ricardo Monreal quiere ser el próximo presidente de México (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, descartó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sea la candidata presidencial del 2024, asegurando que su nombre aparecerá en las boletas presidenciales.

En entrevista con el periodista López Dóriga, el morenista aseguró que habrá un proceso limpio para elegir al candidato presidencial de Morena, y que cual sea el resultado él estará contendiendo para la presidencia del 2024.

“Voy a estar en la boleta presidencial, espero estar con Morena y con el presidente López Obrador (…) Quiero que sea con Morena, pero en este momento es largo el camino de reflexión”, señaló.

Dijo que su convicción es luchar dentro de Morena, así como llegar a la presidencia con su respaldo, por lo que buscará ser el candidato seleccionado internamente para ganar “a la buena y por la vía limpia”, a través de su trabajo y no haciendo equipos anticipados o reuniones extramuros.

Ricardo Monreal espera que Morena lo elija internamente para ser candidato presidencial (Foto: Cuartoscuro)

Por otro lado, dijo que no cree que Sheinbaum Pardo sea la próxima candidata “oficial” del partido guinda, aunque por ser allegada al presidente Andrés Manuel López Obrador, sí considera que sea una colaboradora cercana, similar a otros funcionarios que ha mencionado en las conferencias matutinas, tenga una deferencia.

“Yo no creo que sea la candidata oficial (Claudia Sheinbaum), sí creo que el presidente le tiene una deferencia especial a ella y a los ocho que mencionó porque son sus colaboradores; no me ofendo por eso, tiene su criterios, sus razones para mencionar nombres que considera con la suficiente capacidad y talento para sucederlo”, apuntó.

Dijo que vendrá una etapa complicada con la sucesión, y que se mantendrá apegado a las “reglas clásicas, no del tapadismo”, esperando que no se generen rupturas al interior de los partidos, incluyendo a Morena.

“No admito ser corcholata de nadie, pero soy un aspirante normal, no un ambicioso vulgar, me he preparado para esto durante muchos años. Voy a estar puntual a la cita, en eso no te equivocas, deseo estar en Morena, ser candidato y ganar la Presidencia de la República sucediendo al presidente López Obrador”, refirió.

Monreal desea suceder a AMLO (Foto: Presidencia de México)

“Estoy listo para ser el candidato de Morena, si hay reglas claras tienes que observarlas, acatarlas y cumplirlas, no tengo problema con eso, en la democracia se gana y se pierde, pero estoy preparado para ganar. Tengo salud, lucidez de pensamiento, experiencia acumulada como servidor público”, aseguró.

Subrayó que no ve posible que el presidente López Obrador sea quien elija al próximo candidato presidencial del partido, por lo que habrá transparencia en el proceso.

“Respeto mucho al presidente, pero creo que él es un demócrata. Yo no creo que sea él (López Obrador) quien decida (al candidato presidencial de Morena), me resisto a pensarlo, lo he estado acompañando por 23 años y por lo que hemos luchado es por un proceso democrático. Por eso participo, porque creo que en la democracia”.

No obstante, recordó que en la ocasión pasada se usó una encuesta para elegir a los candidatos y que ese método generó inconformidad entre los militantes del partido, así que para elegir a un candidato presidencial no cree correcto usar otra encuesta, y que en su momento pedirá que “se haga una consulta a militantes, otro mecanismo con mayor certeza”. Aunque Monreal tiene miras para ser candidato presidencial, aún fuera de Morena, aseguró que por ahora seguirá enfocado en su trabajo.

