César Cravioto, el comisionado para la reconstrucción tras el 19-S sustituirá a Martí Batres en el Senado

César Cravioto, hasta ahora el Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México luego del terremoto del 19 de septiembre de 2017 que afectó a la capital, llegará al Senado para sustituir a Martí Batres en su escaño, luego de que éste último fuera nombrado el nuevo brazo derecho de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno capitalino.

Con una licenciatura en Comunicación, César Arnulfo Cravioto Romero ha ocupado diversos cargos de importancia en la Ciudad de México: fue parte del gobierno de Marcelo Ebrard (2006-2012) y del de Sheinbaum, además de haber encabezado la bancada de Morena, el partido de todos ellos, en el Congreso local de la CDMX.

Más temprano este lunes, Sheinbaum (2018-2024) nombró a Batres, ex dirigente nacional de Morena, como nuevo secretario del Gobierno capitalino. A su cargo tendrá la relación interinstitucional y proyectos como las conmemoraciones por los 500 años de la caída de México-Tenochtitlán.

Batres es considerado uno de los políticos más radicales al interior de Morena. Presidió el Senado entre 2018 y 2019, en lo que el senador morenista consideró “la primera presidencia de izquierda” en la Cámara Alta. Antes, dirigió al partido a nivel nacional que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México.

La salida del Senado de Batres activó al suplente de su escaño: Cravioto. Este martes, en la sesión presencial de la Comisión Permanente, órgano que sustituye a ambas Cámaras del Congreso mexicano durante recesos legislativos, Batres pedirá licencia por tiempo indeterminado y asumirá entonces el hasta ahora comisionado para la reconstrucción capitalina.

El periodo de Batres en el Senado tiene duración hasta 2024, igual que su suplente, por lo que, si se mantiene en el gobierno capitalino, Cravioto podría estar en el Senado durante los próximos tres años, integrado en la bancada de Morena.

Cravioto asumirá en el final de la LXIV Legislatura, que termina en agosto, y podrá asumir sin problemas para la LXV Legislatura, que comienza el 1 de septiembre y finaliza en abril de 2024. Morena pierde en el Senado a su líder en la Comisión Permanente, que será rápidamente sustituido en los próximos días sin mayores consecuencias.

Por su parte, el ex comisionado capitalino se integrará por primera vez al Congreso federal. Pero eso no significa que no tenga experiencia legislativa: entre 2015 y 2018, Cravioto fue integrante de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, hoy Congreso local, donde fue coordinador parlamentario de la bancada de Morena, el partido de la mayoría.

Tras las elecciones de 2018, nombrado por Sheinbaum, fue comisionado de la reconstrucción, donde su labor le generó tanto agradecimientos como críticas por parte de los afectados del terremoto del 19 de septiembre de 2017. Una parte aprobó su trabajo al impulsar la entrega de nuevas viviendas a los afectados, pero otra parte consideró que su labor era más política que de acompañamiento a los damnificados.

En su experiencia en la función pública, Cravioto también suma su encargo como director del Instituto de Asistencia e Integración Social en la Secretaría de Desarrollo Social del entonces Distrito Federal, bajo la administración de Ebrard. Estuvo al frente de 2007 a 2011.

Por otra parte, Batres vuelve al gobierno de Ciudad de México con intenciones de suceder a Sheinbaum en el cargo. En 2018, participó junto a la hoy Jefa de Gobierno y Ricardo Monreal, actual coordinador de los senadores de Morena, en las elecciones primarias de Morena para gobernar la capital. Para 2024, suena como uno de los aspirantes más fuertes.

