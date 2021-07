“Ha vuelto”: Lucero revivió uno de sus icónicos personajes de “Lazos de amor” y causó furor

Hace más de 25 años, Lucero marcó un antes y después en las telenovelas mexicanas: mostró su trabajo en todo su esplendor al interpretar a trillizas con características diferentes que cautivaron a su público en Lazos de amor.

Ahora, en pleno 2021, la cantante decidió revivir a la más mala de aquella historia que enmarcó a más de una generación de los años 90: “María Paula”.

Desde su cuenta de TikTok, se dejó ver con el icónico atuendo y característica caricia en la ceja que aún perdura en la mente colectiva de los fieles seguidores de la telenovela que también contó con la aparición de los personajes “María Fernanda” y “María Guadalupe”.

Así, Lucero usó el audio de la televela transmitida en las pantallas mexicanas en 1996 y se le escucha decir: “Jamás voy a encontrar a un hombre a mi nivel... yo soy más que cualquiera, mucho más”.

La frase pronto causó gran furor entre sus 980,4 mil seguidores que no desaparovecharon esta oportunidad para felicitarla por el retorno de la villana de Lazos de amor, telenovela que en su final también causó conroversia.

“¡En modo María Paula!”, escribió la famosa en su publicación que no dudó en promocionar desde su cuenta de Instagram.

El retorno de la villana recuerda el polémico final de esta telenovela, y es que hasta la fecha es un enigma.

En el último episodio vimos a “María Paula” acorralar a sus hermanas idénticas, “María Fernanda” y “María Guadalupe”, hasta un sótano donde mató a tiros a su tío “Eduardo”. Después se escucharon más disparos, pero no se vio lo que ocurrió realmente.

Enseguida presentaron el cadáver de la villana. Pasó el tiempo y “María Guadalupe” se casó con su novio “Nicolás”; cuando revisaban las fotos de su boda, “María Guadalupe” hizo un gesto inconfundible de la difunta “María Paula” (tocarse la ceja con el meñique), lo que dejó abierta la posibilidad de si en realidad era “María Paula” disfrazada de su hermana (acto que ya había hecho antes).

La actriz dijo que no cree que "Maria Paula" haya sobrevivido como da a entender la última escena (Video: YouTube/TLNovelas)

Esta situación siempre ha causado duda entre los fieles seguidores del melodrama mexicano y que la misma Lucero buscó explicar hace unos años, cuando confío en que “María Guadalupe” resultara victoriosa.

“Yo creo que debería ser ‘María Guadalupe’ porque yo siempre he pensado que el bien tiene que triunfar sobre el mal. A veces se piensa que en el mundo y en la vida el mal no es castigado, yo digo que sí, que tarde o temprano, el que obra mal, mal le va”, contó en 2019 en una conferencia de prensa al pesentar su disco “Brasileira”.

“Yo sí me quedé muy traumada porque cuando ‘María Guadalupe’ se agarra la ceja dijo ‘no vaya a ser que es ‘María Paula”; tal vez me esperaba un final peor, pero yo sigo soñando que quien se quedó viva fue ‘María Guadalupe’, porque ‘María Paula’ era muy mala, había hecho cosas muy malas y no merecía vivir”, recordó.

“Lazos de amor” tuvo una nueva versión en la cadena Televisa, protagonizada por Angelique Boyer y titulada ‘Tres veces Ana’, pero después de 23 años, a Lucero se le sigue recordando por su interpretación de las trillizas.

