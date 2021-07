La furia de Aguililla: habitantes destruyeron helipuerto militar con retroexcavadoras

(Video: Twitter/@JorgeMedellin95)

Los habitantes de Aguililla, Michoacán, siguen tomando acciones contra los militares, pues acusan que no han cumplido con la promesa de combatir a los cárteles del narco que acechan en aquella región.

Ahora, con ayuda de dos retroexcavadoras, destruyeron el helipuerto que se encuentra cerca de la 43 Zona Militar. En ese lugar, los soldados recibían provisiones, así como armas y municiones que les enviaban para continuar en ese municipio enclavado en la región de Tierra Caliente.

Un video que circula en redes sociales muestra a varios pobladores situados en lo alto de aquel pequeño cerro. Algunos simplemente vigilaban, mientras otros, con ayuda de resorteras, apuntaban a los uniformados para defenderse en caso de que comenzaran las agresiones en su contra.

Quien graba, realiza un zoom hacia las instalaciones militares, donde varias decenas de soldados simplemente miran atónitos como las dos máquinas, bien clavadas en la tierra, comienzan a realizar hoyos para evitar el aterrizaje de los helicópteros.

De acuerdo con la agencia Efe, algunos vecinos de Aguililla, quienes pidieron el anonimato, mencionaron que el helipuerto estaba habilitado en la parte alta de una montaña, contigua al cuartel del 51 Batallón de Infantería, donde los soldados recibían víveres, armas y municiones de la 43 Zona Militar a la que pertenecen, ubicada a 90 kilómetros de ahí, en el municipio de Apatzingán.

El presidente de la República aseguró que se cumplirán las peticiones realizadas por los pobladores de Aguililla (Foto: Facebook/Twitter)

Esta fue una nueva medida tomada para reclamar la violencia generada por la batalla que libran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos, organizaciones criminales que buscan controlar esta zona para ampliar su poderío.

Desde que inició esta situación, los habitantes han padecido la falta de alimentos, medicamentos e insumos de primera necesidad, pues los sicarios realizan socavones y barricadas en la carretera que une Aguililla con los municipios de Buenavista y Apatzingán, para evitar la circulación de vehículos, tanto para entrar como para salir.

Durante los últimos meses, han llamado al gobierno estatal y federal para detener esta situación, sin embargo no lo han cumplido, pues pareciera que el hermetismo es cada vez mayor, por lo que el hartazgo aumenta y las acciones contra los militares cada vez son mayores y más frecuentes.

Por ejemplo, el pasado 7 de julio, realizaron una asamblea en la que tocaron los puntos solicitados que, hasta el momento, no se han cumplido, como la rehabilitación de calles y la desintegración de las barricadas que impiden la circulación. Por ello, los vecinos marcharon hacia la 43 Zona Militar para confrontar a los soldados.

Vecinos marcharon en Aguililla, Michoacán, para exigir la expulsión de los grupos armados que se pelean la zona (Foto: Facebook / @daniel.montesarellano)

Ya en la puerta del lugar, algunas personas se comenzaron a encapuchar y tomaron cualquier objeto a su alrededor para convertirlo en arma: piedras, palos y petardos fueron la defensa de los habitantes de Aguililla.

Del otro lado de las instalaciones de seguridad, los soldados iniciaron el contraataque con gas lacrimógeno para intentar dispersar a la multitud; sin embargo, la pelea duró algunos minutos.

También, el pasado 1 de julio, los inconformes atacaron a los uniformados con piedras, palos y petardos. Durante la afrenta lograron tirar el portón del cuartel militar con ayuda de un camión de basura, además de que lesionaron a un soldado tras lanzarle tierra en el ojo.

Ante ello, el presidente de la República aseguró que se cumplirán las peticiones realizadas. Asimismo, informó que en días pasados se llevó a cabo la reunión en donde presentaron dicho escrito y adelantó que se instalará un banco del Bienestar, una de las peticiones de los habitantes de Aguililla.

“Presentaron un escrito, y aprovecho para decirles que se va atender sobre necesidades para el bienestar, se va a dar respuesta y van a llegar servidores públicos del gobierno federal para ayudar a todas las comunidades, se va a implementar en todas las comunidades, se va a implementar un programa en beneficio del pueblo, no es la represión sino atender a la gente, y decirles que ese es el camino, no el de la violencia, no el de la confrontación y vamos a seguir atendiéndolos como a todos los pobladores”, indicó el mandatario mexicano.

