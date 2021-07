AMLO se comprometió a atender las demandas de pobladores en Aguililla, epicentro de la narcoviolencia

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se cumplirán las peticiones que los habitantes de Aguililla, Michoacán, solicitaron al gobierno federal para atender la crisis por la que atraviesa la comunidad.

“Presentaron un escrito, y aprovecho para decirles que se va atender sobre necesidades para el bienestar, se va a dar repuesta y van allegar servidores públicos del gobierno federal para ayudar a todas las comunidades, se va a implementar en todas las comunidades, se va a implementar un programa en beneficio del pueblo, no es la represión sino atender a la gente, y decirles que ese es el camino, no el de la violencia, no el de la confrontación y vamos a seguir atendiéndolos como a todos los pobladores”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo..