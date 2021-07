“Tienen el sueldo y los privilegios”: Dresser respondió a las críticas de Patricia Armendáriz

Denise Dresser ironizó en que los mexicanos necesitan un poder legislativo preparado y honesto como el de Morena, luego de la crítica que realizó Patricia Armendáriz sobre el periodismo en México (Foto: IMBA // Twitter @PArmendarizMX)

La politóloga y escritora Denise Dresser ironizó en que los mexicanos necesitan un poder legislativo preparado y honesto como el del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), luego de la crítica que realizó la diputada morenista Patricia Armendáriz sobre el periodismo en México.

La ex integrante de Shark Tank México no guardó silencio ante las críticas que recibió la administración de Andrés Manuel López Obrador por la nueva sección en las conferencias matutinas “quién es quién de las mentiras de la semana”, destinada a dar a conocer las “noticias falsas” que difunden algunos medios de comunicación; así como por el enfrentamiento entre el periodista Jorge Ramos y AMLO por datos en materia de seguridad en Palacio Nacional.

Por lo que Armendáriz escribió en su cuenta de Twitter que el país necesita un periodismo analítico y objetivo e hizo un llamado a Carlos Loret de Mola, Sergio Sarmiento, Amparo Casar, Jesús Silva-Herzog y Dresser, todos críticos del actual gobierno.

“No saben cómo necesitamos los mexicanos contar con un periodismo competitivo, analítico, objetivo que enriquezca conciencias. Claro que se puede @CarlosLoret, @SergioSarmiento, @amparocasar, @DeniseDresserG, @jshm00 ¡Sí se puede! Tienen los talentos y las plumas!” expresó en su red social.

Denise Dresser no dejó pasar este comentario; a través de su cuenta señaló que los mexicanos necesitan contar con un poder legislativo preparado que sirva a los ciudadanos y no se someta ante el mandatario federal.

Agregó que se puede contar con este tipo de poder porque el presidente nacional de Morena, Mario Delgado; el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y Armendáriz tienen el sueldo, presupuesto, y los privilegios del poder para lograrlo.

“No saben cómo los mexicanos necesitamos contar con un poder legislativo preparado, congruente, honesto, que sirva a los ciudadanos y no se subyugue a AMLO. Claro que se puede @mario_delgado @RicardoMonrealA @PArmendarizMX tienen el sueldo/presupuesto, y los privilegios del poder”, ironizó en respuesta a la diputada morenista.

La ex Shark Tank no tardó en contestar a la politóloga, a quien le pidió que fundamente las acusaciones de un poder legislativo que subyugue al ejecutivo, pues señaló, “ya no son esos tiempos”.

“Querida @DeniseDresserG no podría estar más de acuerdo contigo. Solamente te pido que fundamentes tus acusaciones de un poder legislativo que según tú se subyugue al ejecutivo. Ya no son esos tiempos! #porunmexicoconperiodismoprofesional”, respondió a la escritora.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar; una usuaria comentó a la diputada que en México existen periodistas analíticos y objetivos, sin embargo, son estos a los que el presidente “y sus seguidores” atacan porque “dicen la verdad”.

“Precisamente son todo eso analíticos, objetivos, y enriquecen conciencias, motivos por los cuales el presidente y sus seguidores como tú no los quieren, porque dicen LA VERDAD”, respondió.

Otro internauta lamentó que la empresaria se “acoplara” tan rápido al estilo del gobierno “de mentiras y simulación”, que prefieren a periodistas que dan relevancia al presidente y desvían de la agenda los acontecimientos importantes; dio como ejemplo al reportero Carlos Pozos Soto, mejor conocido como “Lord Molécula”.

Asimismo, hubo personas que defendieron la postura de Armendáriz y criticaron a la politóloga: “Me gusta su respuesta, pero usted apoyó a Andrés, sabía de la falta de capacidad y de la corrupción de este. No solamente falta contar con un legislativo que apoye al país, también se requiere de un poder judicial independiente y no sumiso como lo hará Zaldívar”.

