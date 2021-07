SEP: suspendieron examen de aspirantes a puestos directivos en escuelas de educación básica

Algunos docentes utilizaron las redes sociales para manifestar las irregularidades durante el proceso de selección (Foto: REUTERS / Carlos Jasso)

La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestras (USICAMM) publicó recientemente los resultados del proceso de selección para la promoción a cargos directivos y de supervisión en Educación Básica para el próximo ciclo escolar, también conocidos como “Promoción Vertical”. Sin embargo, tras la elaboración de un análisis puntual de datos para la integración de las listas ordenadas de resultados, el órgano adscrito a la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se detectaron comportamientos “atípicos” por parte de los sustentantes que realizaron el examen a través de internet.

En este sentido, a través de un breve comunicado difundido a través de sus canales oficiales, la USICAMM informó que se detectaron irregularidades en la valoración del Sistema de Apreciación de Conocimientos y Aptitudes, ya que mediante algoritmos de reconocimiento facial se identificó que 79 de los participantes incurrieron en conductas atípicas durante la aplicación de la prueba, por lo que los resultados fueron sometidos a revisión.

Además, en el Cuestionario de Habilidades Directivas, el órgano de la SEP apuntó que se identificaron cadenas de respuestas 100% idénticas, es decir, respuestas correctas e incorrectas exactamente iguales entre varios de los participantes, por lo que este instrumento fue cancelado para esos registros y solo serán considerados el resto de los multifactores, los cuales incluyen el grado académico, antigüedad como prestador de servicio dentro del sector educativo y la experiencia de trabajo en zonas de alta marginación, pobreza o descomposición social.

Además del grado académico y del examen de aptitudes y habilidades, se consideró la experiencia de los docentes en zonas marginadas, con altos índices de pobreza o de descomposición social (Foto: Cuartoscuro)

Luego de haber publicado el anuncio en la cuenta oficial de Twitter de la USICAMM, hubo varios internautas que tildaron a los docentes como “una vergüenza” que “solo muestra el tipo de seres humanos que están dentro del aula”. Sin embargo, también se pronunciaron en esta red social algunos maestros que aseguraron que el proceso de selección fue “amañado y punitivo”, ya que se pidieron requisitos como una antigüedad de 59 años para poder aspirar a un cargo directivo en alguna escuela de educación básica y tampoco se reconoció a aquellos docentes de pregrado, solo a quienes poseían estudios de maestría o doctorado.

Por su parte, algunos docentes denunciaron no haber obtenido los puntajes correctos o haber sido cancelados injustificadamente en los factores de experiencia y tiempo de trabajo en zonas marginadas, así como en el cuestionario de habilidades directivas. Además, comentaron que el supuesto algoritmo con el que se llevó a cabo la evaluación fue injusto debido a que se canceló de forma generalizada la prueba, incluso para quienes se prepararon con anticipación para el examen.

Los docentes acusaron al proceso de selección de irregular y "punitivo" tras la publicación de los resultados (Foto: Cuartoscuro)

“Resolví el cuestionario de habilidades directivas en los primeros días y fue cancelado, trabajo en zona de descomposición social y tengo cero puntos, ¿entonces el problema soy yo”, “No me dieron ni un solo punto en experiencia y tiempo de trabajo en zonas de alta marginación a pesar de haber trabajado casi cuatro años en la Sierra Negra de Puebla” y “Completé mi proceso de promoción vertical y no me dan resultado de ningún instrumento ni factor evaluado, eso sí es un comportamiento atípico de su parte”, fueron algunos comentarios que aparecieron en Twitter.

Por su parte, hubo docentes que exigieron abrir una investigación con legalidad y ética para deslindar responsabilidades, que su nombre se limpie y que además evita la exposición en redes sociales y plataformas abiertas, cuando oficialmente no muestra las pruebas o criterios que los hizo determinar que “copiaron”.

