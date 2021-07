Conflicto por la UDLAP: “nuevo patronato” denunció al rector por lavado de dinero y delincuencia organizada

Luis Ernesto Derbez indicó que estos problemas legales podrían causar falta de pagos a empleados y de algunos créditos solicitados (Foto: EFE/José Méndez)

El conflicto por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) continúa. Ahora, el llamado “nuevo patronato” denunció al actual rector, Luis Ernesto Derbez Bautista, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada

De acuerdo con una conferencia de prensa, el abogado penalista Rodrigo Gurza declaró que esta acción legal fue presentada en la Fiscalía General de la República (FGR) por el desvío de dinero en beneficio de Derbez Bautista, la familia Jenkins y otros supuestos involucrados.

Entre las personas denunciadas se encuentran Mónica Ruiz, Mario Vallejo, Virgilio Rincón, Alejandro González Muñoz, Carlos Román, Jesús Salvador Mijangos, Guillermo Jenkins, Elodia Sofía de Landa, Juan Guillermo Jenkins, Margarita Jenkins de Landa y Juan Carlos Jenkins.

La cantidad ascendería a USD 720 millones sustraídos del Patronato de la Fundación Mary Street Jenkins. A pesar de ello, anunciaron que buscarán la continuidad del personal académico y de las actividades laborales del personal de la UDLAP.

“Las investigaciones guardan sigilo, pero podemos adelantar que estas personas habrían participado en la constitución de diversas estructuras y declaración de empresas, en las que se ha encontrado una triangulación a efecto de desviar recursos de la universidad, lo cual constituye varios delitos, entre ellos delincuencia organizada, desvío de recursos y lavado de dinero”, se indicó en la rueda de prensa.

El rector de la UDLAP aseguró que estas denuncias son parte de una campaña de desprestigio en su contra (Foto: Instagram@udlap)

Asimismo, el secretario general del “nuevo patronato”, Adalberto Ramos, señaló que han buscado el diálogo con altos directivos de la Universidad y de la Fundación, pero no han obtenido respuesta ante la propuesta y observan resistencia por su parte, lo que deja ver un descuido en velar por el interés de la comunidad.

En total existen tres denuncias contra el rector Luis Ernesto Derbez y varios supuestos implicados: una ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de Puebla y las restantes dos en la FGR por diferentes delitos, como administración fraudulenta y triangulación de recursos.

Como respuesta, Derbez Bautista otorgó una conferencia de prensa virtual en donde aseguró que todas estas declaraciones y procesos legales son una “campaña de mentiras y desinformación” en su contra.

También confirmó que dos de las personas integradas a la denuncia, Manuel Mestre y Juan Guillermo Jenkins, fallecieron hace tiempo, por lo que sostuvo una falta de validez en las declaraciones y las calificó como poco profesionales.

El rector Derbez Bautista calificó de paramilitar la intromisión de fuerzas federales armadas en la UDLAP (Foto: UDLAP)

Sobre su participación en la supuesta red de desvío de recursos, el rector aclaró que es parte de una sociedad civil formada en 2016 llamada UDLAP Jenkins Graduate School. Con ella trabajan los socios capitalistas Consultoría en Instituciones de Educación Superior y Asesoría en Dirección de Instituciones Educativas. Ambas son propietarias de siete posgrados, por los cuales no reciben dinero, que cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Además, señaló que este conflicto podría generar problemas financieros para la institución y su personal, ya que están por vencer las nóminas de empleados, proveedores, impuestos, seguridad social y contribuciones, calculado en cerca de 56.5 millones de pesos, además de algunos créditos solicitados.

Durante su participación urgió que se mantengan íntegras las cuentas congeladas por las autoridades, en las que hay un total de 695 millones de pesos. Debido a esta acción tomada en contra de la UDLAP, no se podrá hacer responsable de “las consecuencias financieras y legales en que incurra la institución por la falta de pago”.

Finalmente, Derbez rechazó el diálogo con el “nuevo patronato” y calificó la entrada de fuerzas federales, registrada la semana pasada, como una acción paramilitar que podría causar una afectación en su reputación financiera, como la presentada hace poco donde The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (Sacscoc), inició una revisión contra la universidad.

