Grupo Tláloc: el equipo que lucha contra las terribles inundaciones en Edomex

La basura es el principal enemigo en temporada de lluvias Foto: (Comisión del Agua del Estado de Mexico)

Las constantes lluvias en el Valle de México han dejado cientos de damnificados por la pérdida de sus pertenencias y enseres domésticos, además de la lamentable muerte de un hombre en Tlanepantla por hipotermia tras quedarse encerrado en su auto durante la caída de granizo y nieve en días pasados, además de afectar hasta hospitales como el “Dr. Salvador González Herrejón” en Atizapán de Zaragoza, donde se tuvieron que evacuar a pacientes, incluso bebés en sus incubadoras debido a la grave inundación.

Sin embargo, existe un comando especial que entra en acción para ayudar a la población no sólo durante el “Plan de Contingencias para la Temporada de Lluvias”, sino también los 365 días del año. Se trata del “El Grupo Tláloc”, cuyo objetivo es el de supervisar, vigilar y atender de forma directa e inmediata la problemática de encharcamientos e inundaciones que aqueja a la población mexiquense.

El Grupo Tláloc, está comprendido por dos contingentes: El Primero es el de supervisión, vigilancia, información y alerta temprana, está integrado por 40 motociclistas.

El Segundo Contingente es el de atención a la ciudadanía, está integrado por 1,100 elementos entre personal técnico y operativo, los que cuentan con equipo especializado para las acciones que se requieran, realizando labores en los municipios.

Foto: (Comisión del Agua del Estado de Mexico)

Campamentos de Auxilio en Temporada de Lluvias

La CAEM realiza acciones de vigilancia en los sitios susceptibles de inundación y en la infraestructura hidráulica que representa un mayor riesgo, lo que permite tener una alerta temprana ante las contingencias presentadas, canalizando los recursos humanos y materiales para su atención inmediata.

Durante la temporada de lluvias 2021, se instalan 26 campamentos de atención ciudadana en los municipios de: Atlacomulco, Chimalhuacán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, San Mateo Atenco, Tejupilco, Tenancingo, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.

Foto: (Comisión del Agua del Estado de Mexico)

¿A dónde llamar para solicitar su ayuda?

La CAEM hace un llamado a los mexiquenses para que reporten los encharcamientos o alerten al Grupo Tláloc, en caso de detectar que los niveles de algún cuerpo de agua comiencen a incrementarse, por lo que pone a su dispocisión los números del Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI), 800-201-2489 para el Valle de México, y 800- 201-2490 en el Valle de Toluca.

La basura: su principal enemigo

La CAEM llama a la ciudadanía para que se sume a las labores preventivas no arrojando basura en las calles y, en la medida de lo posible, vigilar que no haya basura en el área de las coladeras cercanas a su domicilio.

Foto: (Comisión del Agua del Estado de Mexico)

¿Cómo es trabajar de 24 a 48 hrs combatiendo las lluvias?

“Mi zona de concentración es el campamento de Cerro Gordo, ubicado en Ecatepec de Morelos. La verdad me siento orgulloso y a la vez siento que todavía me falta más, yo quisiera aprender más”, compartió Jorge Aguirre Martínez, quien lleva seis años colaborando con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

A sus 37 años de edad, su labor es auxiliar y ayudar a los operadores. En el campamento pasa los reportes, mantiene las coladeras limpias y revisa niveles de agua, entre otros aspectos.

Jorge Aguirre Martínez, de 37 años, forma parte del equipo del grupo Tláloc y explica cómo es trabajar 48 horas combatiendo las inundaciones Foto: (Gobierno el Estado de México)

El Grupo Tláloc está conformado por 300 especialistas en la atención a contingencias hidrometeorológicas, pues si bien la lluvia es benéfica para el desarrollo de nuestras comunidades, también puede tornarse peligrosa, por lo que sus miembros evitan que se vuelva un problema para las familias mexiquenses, aún a costa de sacrificar tiempo con su propia familia.

“Mi familia, lo que me motiva es mi hijo, mi esposa. Su cumpleaños lo hemos llegado a posponer precisamente porque no cuadran los días. Mi horario es de 24 por 48 (horas), pero a pesar de eso ha habido ocasiones que tengo que pasar más de las 24 horas”, aseguró Jorge.

Foto: (Comisión del Agua del Estado de Mexico)

Como muchos padres, no puede evitar la sonrisa cuando recuerda las palabras de su pequeño hijo, que conoce el lugar donde trabaja su papá y por eso lo señala con orgullo cuando pasa frente a algún campamento del Grupo Tláloc.

“Nos ha tocado ver camiones parados, trabajando, y me pregunta: Papá ¿en esos camiones trabajas? Incluso aquí, en mi campamento de concentración ha habido veces que llegamos a pasar y mi esposa le dice: “ahí se queda tu papá los días que viene a trabajar”. Vemos otros campamentos y me dice: ¡mira, donde tú te quedas! Pues siento emoción y me llena de orgullo estar dentro del Grupo Tláloc y ayudar a la gente”, expresó.

Foto: (Comisión del Agua del Estado de Mexico)

Los beneficios de la lluvia son incontables y para que no se convierta en un problema en zonas urbanas, la CAEM toma acciones preventivas como la construcción y el mantenimiento de los sistemas de drenaje, sin embargo, en ocasiones esto no es suficiente y el Grupo Tláloc, desde 2008, evita que el agua ponga en riesgo el tránsito de las personas o la seguridad de las familias en sus casas.

“Yo creo que lo menos que uno puede hacer como trabajador del Grupo Tláloc, que precisamente estamos para eso, es echarle ganas, apoyarlos, darle prisa al mal momento que esas personas están pasando”, afirmó Jorge.

Foto: (Comisión del Agua del Estado de Mexico)

Si bien Grupo Tláloc está integrado por historias personales, también es cierto que ellos tienen sus propias historias de apoyo, cercanía y compañerismo, sobre todo de confianza para poder desempeñar con seguridad su labor.

“Somos compañeros ya desde hace tres años, lo conozco y hemos trabajado bien. Nos llevamos bien. Sí es comprometido y todo el equipo tratamos de hacer amena la labor. En el tiempo que vas a estar aquí, prácticamente son 24 horas, vas a estar pendiente de la lluvia pero en el momento que no hay nada, platicamos o nos ponemos a barrer”, comentó el motociclista de Grupo Tláloc René Ronald Salas Ramírez, acerca de su convivencia con Jorge.

Foto: (Comisión del Agua del Estado de Mexico)

Quienes trabajan en alguno de los 26 campamentos distribuidos estratégicamente en 17 municipios mexiquenses, saben que la atención oportuna de un encharcamiento, una inundación o el escurrimiento de un río o un canal, puede ser la diferencia para muchas familias entre salvar sus pertenencias o perder su patrimonio, entre llegar a tiempo a su casa o pasar horas sin poder circular sobre una vialidad, por eso Jorge Aguirre hace un llamado a los automovilistas que ven pasar a un motociclista o un camión del Grupo Tláloc.

“Nosotros siempre vamos con la presión del tiempo, porque aquí, en esta situación el tiempo vale oro y entre más se tarda uno en llegar al punto afectado, más afectado o más afectación va a ser. Me gustaría que la gente tomara en cuenta eso, que fuera consciente de esa situación y cediera el paso, casi, casi como si fuera una ambulancia o algo así similar”, compartió Jorge.

