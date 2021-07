Alertan en EEUU por certificados de vacunación falsos: qué consecuencias tiene usarlos

Personal de salud, aplica la vacuna contra la covid-19, este jueves en el municipio de Ensenada, en Baja California (México). EFE/Alejandro Zepeda

La Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio del consulado de Nueva Orleans, EEUU, alertó sobre la venta de certificados apócrifos de vacunación COVID-19 en el país vecino.

A través de sus rede sociales, el consulado advierte de las consecuencias que conlleva la posesión, uso y/ o venta de documentos falsos, acciones que constituyen un delito y se castigan con multas o prisión.

Recomienda a los paisanos, que si ya recibieron el esquema completo de la vacuna contra COVID-19, se guarde el documento que así lo acredite y no publicarlo en redes sociales para evitar que sean víctimas de los estafadores cibernéticos.

Este martes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que en México ya se puede obtener un certificado de vacunación, como en otros países.

En la conferencia matutina López-Gatell, anunció que ya se podrá tramitar el certificado de vacunación COVID-19, con el cual se comprueba que la persona ya ha recibido el antígeno especificando la fecha y el tipo de vacuna administrada.

Este documento se podrá descargar desde el sitio web https://cvcovid.salud.gob.mx, donde se deberá ingresar la Clave de Registro Unico de Población (CURP) para su trámite y comprobar el reCAPTCHA solicitado. Una vez enviado los datos, el documento llegará automáticamente al correo electrónico con el cual la persona se registró para su vacuna.

En el correo electrónico se encontrarán dos enlaces: el primero, bajo el nombre “Liga Certificado” es el que dará acceso al documento. Sin embargo, en caso de detectar error en algunos de los datos, se seleccionará la segunda liga con el nombre “Liga Aclaración”.

En el enlace, se realizará la corrección de los datos pertinentes y se deberá anexar la copia del comprobante de vacunación en formato png, jpg o pdf. Una vez completados los datos, se dará clic en Enviar.

El certificado está membreteado con los logotipos del Gobierno de México y de la Secretaría de Salud, y aparecerá con el título “Certificado de vacunación contra la COVID-19″, así como con el CURP y el nombre de la persona.

Posteriormente, se desglosan dos tablas (en caso que el antídoto haya sido de dos dosis). En cada una se especifica el número de dosis, la fecha de aplicación, la marca de vacuna y el lote en el cual arribó. Al final de la hoja se encuentra un código QR, el sello digital y la fecha de emisión; todos los datos vienen con su traducción al inglés.

El subsecretario mencionó que este certificado también permitirá a las personas con necesidad u oportunidad de viajar a otros países acceder sin ningún problema a naciones, especialmente, que exigen algún comprobante de vacunación.

“Consideramos que para las personas mexicanas era conveniente que tuvieran un instrumento que les facilite esos viajes en caso de que tenga que hacerlo”, expresó.

Por ello, el epidemiólogo aseguró que este documento es de carácter oficial, pues, dijo, cuenta con un código QR que permitirá la verificación de la inmunización en tiempo real por parte de cualquier autoridad migratoria.

Sin embargo, aclaró que éste, así como cualquier comprobante de salud, no deberá ser un condicionante para el empleo, pues esa práctica recae en una conducta de discriminación.

“No es adecuado que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra COVID-19. No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que si la persona no tenga el certificado, no quiera recibir el empleo o emplear. Eso no sería adecuado. El certificado no debe usarse como un condicionante de empleo”, subrayó.

A través de un comunicado técnico diario, La Secretaría de Salud (SSa) informó que este lunes 5 de julio se registraron 67 muertes y 1,805 nuevos casos de COVID-19 en el país.

Con estas cifras se acumulan 2,541,873 contagios y 233,689 defunciones causadas por el virus SARS-CoV-2 a nivel nacional. Aunado a esto, se reportaron 440,998 casos sospechosos, 4,603,247 negativos y 7,586,118 personas estudiadas desde que comenzó la contingencia sanitaria.

De acuerdo con los datos demográficos de la epidemia, los casos confirmados muestran predominio en hombres, con 50.1 por ciento. En tanto, la mediana de edad general es de 42 años.

Por lugar de residencia, la Ciudad de México (692,281), Estado de México (261,292), Guanajuato (133,181), Nuevo León (128,139), Jalisco (89,442), Puebla (86,584), Sonora (80,512), Tabasco (78,228) Querétaro (69,984) y Coahuila (69,767) son los estados que concentran el mayor número de contagios acumulados, con 66% del total.

