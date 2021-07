Cayó “El Cartier”, uno de los dueños del bar El Barquito, donde desaparecieron Christopher y Karla

Karla Elena Ramírez Murrieta y Christopher Aguilar Hernández son los jóvenes desaparecidos en El Barquito de Azcapotzalco (Foro: Twitter/@SandraCuevas_)

Este domingo, autoridades capitalinas capturaron a uno de los presuntos dueños del bar El Barquito, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México y el establecimiento de donde desaparecieron Karla y Christopher en agosto del 2020.

El sujeto fue identificado como Ivan “A” y también conocido como El Cartier.

Ivan “A” es señalado por ser hijo del dueño del bar. De acuerdo con el reportero de la nota roja Carlos Jiménez, se le relaciona con la organización criminal la Unión Tepito.

Ya fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) y tuvo una audiencia ante un juez.

Ivan “A” es señalado por ser hijo del dueño del bar (Foro: Twitter/@c4jimenez)

Karla Elena Ramírez Murrieta y Christopher Aguilar Hernández son los jóvenes desaparecidos en El Barquito de Azcapotzalco.

En diciembre, los familiares de las víctimas exigieron avances en la carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización o Investigación de Personas Desaparecidas, pues señalaron que aunque ya habían pasado más de tres meses las autoridades no daban ningún adelanto preciso en la indagación.

Christopher y Karla son dos jóvenes que fueron vistos por última vez el pasado 29 de agosto en una fiesta en el bar ubicado en Avenida Tezozomoc, número 220, en la colonia San Miguel Amantla, en Azcapotzalco. La fiesta fue con motivo de la reapertura del lugar y fue promocionada varios días antes en redes sociales pese a la contingencia por COVID-19.

La fiesta fue con motivo de la reapertura del lugar y fue promocionada varios días antes en redes sociales pese a la contingencia por COVID-19 (Foro: Twitter/@busqueda_cdmx)

A la medianoche se registró un supuesto pleito en el lugar y posteriormente un tiroteo que dejó un saldo de seis personas muertas y seis lesionadas. “Se hizo un gran alboroto en el sitio”, contó una de las amigas de Karla, quien se encontraba en aquel momento con ella.

La joven asegura que después de los disparo, su grupo de amigos salió del lugar, sin embargo, ya no estaba Karla con ellos. Según la testigo, al arrancar el auto donde viajaban alcanzaron a ver a una mujer —parecida a Karla— y un hombre tirados afuera del bar, pero más tarde, cuando decidieron regresar para verificarlo, los cuerpos ya no estaban.

Sus familiares acudieron al hospital Rubén Leñero a preguntar por ella. Ahí les dijeron que las personas heridas ya habían sido dadas de alta. Los allegados, entonces, fueron al Locatel y ahí los canalizaron a la agencia de desaparecidos donde presentaron una denuncia.

Se sabe que en el lugar se limpiaron y retiraron los indicios (Foro: Twitter/@busqueda_cdmx)

Hasta el momento sólo existen informes de investigación que demuestran que al joven Christopher lo sacaron arrastrando herido del bar, pues se encontraron restos hemáticos de él en el piso.

Sin embargo, el abogado de los familiares dijo a El Universal en ese entonces que en la fiscalía no cuentan con una teoría del caso por lo que no hay avances en la investigación, ni de la ruta que utilizó la camioneta en donde presuntamente se llevaron los cuerpos. “No tienen una teoría del caso, eso fue lo que me contestó el coordinador de asuntos relevantes, yo le dije que cómo era posible”, precisó el abogado.

La hipótesis más fuerte hasta el momento apunta directamente al dueño del establecimiento y su hijo. El mismo abogado explicó que tras la balacera el hijo del dueño declaró que se escondió detrás de la barra en donde preparaban bebidas alcohólicas, y que al dejar de escuchar los disparos salió y cerró el local; sin embargo, se sabe que en el lugar se limpiaron y retiraron los indicios.

Se vincula la desaparición de los jóvenes con la pugna entre las células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Unión Tepito (Foto: FGJCDMX)

“Existen huellas de arrastramiento, de sangre, se ve que desde adentro del bar a la banqueta están esas huellas de sangre. Hay dictámenes que efectivamente esa sangre coincide con el ADN de Christopher”, aseguró.

La fiscalía capitalina, por su parte, tiene una línea de investigación propia, según El Universal. Aquella vincula la desaparición de los jóvenes con la pugna entre las células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Unión Tepito.

En la zona de Azcapotzalco dos grupos criminales han sido identificados como los principales operadores en la zona: la célula de El 20, perteneciente al CJNG, y frente a la Unión, El Cartier.

