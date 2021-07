Polémica propina en Puebla: consumieron $2,000 y dejaron $7 para el mesero

(Foto: Twitter @Notytend)

Tras una cotidiana jornada de trabajo, un mesero del restaurante “Ta Carbón”, ubicado en San Andrés Cholula, Puebla, atendió a una mesa de comensales cuyo consumo fue de dos mil 193 pesos (ya incluído el IVA).

Por ello, y basados en la costumbre en México de ofrecer una propina en reconocimiento a la buena labor y servicio de un restaurante, el trabajador habría esperado recibir una jugosa gratificación que rondara en los 200 pesos, aproximadamente.

Sin embargo, cuál sería su sorpresa cuando los comensales sólo dejaron siete pesos (una moneda de cinco y otra de dos) como propina. Fue así que la foto ticket junto con el dinero se compartió en las redes sociales, donde algunos internautas se mostraron indignados ante el acto.

“¡Entre más tienen, más miserables son!”, escribió un usuario.

“No es justo”, “Es poco”, expresaron otros más.

Pero, por el otro lado, hubo personas que justificaron el actuar de los clientes, pues, recordaban que este servicio no es obligatorio, por lo que cualquier comensal tiene derecho o no a proporcionar una propina. Además, pedían que no se juzgara a la ligera el caso ya que se desconocía si el mesero ofreció un buen trato o incluso si los clientes no contaban con el suficiente efectivo para dejar un monto mayor.

“Nadie está obligado a dar propina. El comensal pudo ser un poco generoso, pero no es obligación”, aseveró un internauta.

“El trato al cliente es lo que determina la propina (...) Algo debió hacer para que el cliente le dejara solo esa propina”, opinió otro.

“El comensal debió solo traer tarjeta y no quiso que le cargaran ahí la propina y sólo traía es efectivo, o el mesero no fue nada amable y lo castigaron de esta forma”, cuestiono un usuario más.

Si bien en México dejar propina no es obligatorio, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda que se deje entre el 10% y 15% del consumo total como propina, en caso que el comensal así lo considere.

