En fotos: “Lady Tacos de Canasta” abre su propio local y lucha por los derechos de los trabajadores informales

La afamada “Lady Tacos de Canasta”, nacida en el estado de Oaxaca, busca ser legisladora para luchar por los derechos LGBT y de los trabajadores informales.

“Toda la vida he sido señalada por mi orientación sexual y he sido perseguida por vender en la vía pública. ¿Por qué no luchar, por qué no alzar la voz?”, dijo la vendedora de tacos de 36 años, quien suele ofrecer sus productos peinada con trenzas y luciendo coloridos vestidos típicos del sureste mexicano.

"Lady Tacos de Canasta" decidió abandonar las calles y abrió un modesto local de comida oaxaqueña y lanzó su postulación como candidata al Congreso de la ciudad en las elecciones intermedias de junio buscando reivindicar la economía informal, que ocupa a más de la mitad de la fuerza laboral del país.

Francisco Marven se hizo popular en 2016 tras la difusión de un video en el que aparece de larga cabellera y minifalda gritando para atraer clientes con una voz ronca: “¡Tacos de canasta, tacos!”, una variante del icónico alimento mexicano, lo que le valió su sobrenombre en las redes sociales.

Su popularidad creció al protagonizar un capítulo de la serie documental de Netflix Las crónicas del taco. El año pasado volvió a ser tendencia al aparecer en un video donde se le aprecia siendo detenida en el zócalo de la Ciudad de México por elementos de la seguridad pública, en el material se le observa forcejeando con los agentes mientras sus tacos se ven tirados en el suelo.

Es altamente conocida por los habitantes del valle de México gracias a su característico grito "'¡Tacos, tacos de canasta, tacos!"

Ante su último material viral donde se le ve forzando con policías de la CDMX, comentó: “Es la peor humillación que he recibido en la vida, y la recibí en las calles miles de veces. No quiero que a nadie más se le humille por trabajar honradamente”, dijo, mientras atendía las mesas de su negocio al cual, la mayoría de los comensales llegan atraídos para fotografiarse con ella.

Su candidatura, abanderada por Equidad, Libertad y Género, una pequeña agrupación política con ideas progresistas de reciente creación, aparecerá en las boletas tanto con su nombre Juan Francisco Martínez como con el de "Lady Tacos de Canasta".

"Es mi manera de demostrar al mundo mi dualidad de género", aseguró Marven, quien, a la fecha, contabiliza cientos de miles de seguidores en sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter, lo cual, dijo, será aprovechado para impulsar su campaña.

Marven, trans que participó en un documental de Netflix, posa para una fotografía con un cliente dentro de su restaurante, mientras prepara su campaña para ocupar una silla en el Congreso de Ciudad de México, en las elecciones intermedias de junio. Imagen tomada el 9 de abril de 2021.

Su caso no es el único en el país. Las fuerzas políticas están buscando sacar partido de la popularidad de actores de televisión, deportistas y hasta reinas de belleza, convirtiéndolos en aspirantes a distintos cargos en los próximos comicios, los más grandes en la historia de México.

"Los mexicanos estamos hartos", dijo. "Necesitamos un cambio verdadero, que el pueblo, que sabe de las necesidades de la gente, sea quien gobierne".

Fotos: REUTERS/Carlos Jasso