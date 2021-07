JusticiaParaLuis, el grito de protesta por el médico pasante que fue asesinado a balazos en Zacatecas

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), a través de redes sociales, lamentó el hecho e identificó a una de las víctimas como Luis Fernando Montes De Oca Armas, estudiante de servicio social (Foto: Twitter)

La inseguridad y violencia sigue amedrentando al gremio médico, pues la noche de este miércoles 30 de junio se reportó el asesinato de dos paramédicos en la comunidad de La Florida, de Valparaíso, en el estado mexicano de Zacatecas.

De acuerdo con información del Gobierno de Jalisco, los dos hombres de sexo masculino trabajaban en el Hospital de Huejuquilla El Alto, y habían acudido a Fresnillo, Zacatecas, para dejar a un paciente.

En la unidad médica donde se desempeñaban esperaban el regreso de la ambulancia alrededor de las 20:00 horas, pero esto jamás ocurrió. Horas más tarde, específicamente a las 23:30 horas, en la comunidad La Florida, localizaron abandonada y encendida la unidad perteneciente a la Secretaria de Salud de Jalisco.

Información oficial detalló que los dos cuerpos de los paramédicos fueron localizados con impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), a través de redes sociales, lamentó el hecho e identificó a una de las víctimas como Luis Fernando Montes De Oca Armas, estudiante de servicio social de la Facultad de Medicina de dicha casa de estudios.

Imagen Ilustrativa (Photo by Pedro PARDO / AFP)

“Queremos manifestar nuestras condolencias a su familia y amigos compartiendo el dolor por su irreparable pérdida. Lamentamos los hechos de violencia que se han suscitado recientemente y esperamos el apoyo de las autoridades para detener este tipo de situaciones”, se lee en la cuenta oficial de Twitter de la institución.

La noticia voló a redes sociales y en minutos surgió el hashtag #JusticiaParaLuis. Incluso, hubo usuarios que se identificaron como estudiantes de medicina y exigieron justicia por el caso y mejores condiciones para el estudiantado que realiza su servicio social al interior de la República Mexicana.

A continuación se compartirán algunos mensajes respecto al caso de los usuarios:

“Debe prohibirse el servicio social en lugares inmersos en guerra, una guerra interminable a la que nadie busca una solución y que esta acabando con la vida de los adolescentes con sueños y grandes aspiraciones”.

“Lo ocurrido en Zacatecas es lamentable, en México una persona que estaba preparándose profesionalmente para ejercer su carrera, haciendo servicio social, muera de esta manera, el gobierno del estado NO HACE NADA, que no quede impune esto, vuela alto Luis #JusticiaParaLuis”.

Usuarios que se identificaron como estudiantes de medicina exigieron justicia por el caso (Captura de Pantalla/Twitter)

“En México matan a los médicos, en México no nos cuidan, el servicio social ya no debería de existir, NO LES DEBEMOS NADA. #JUSTICIAPARALUIS”.

“El Servicio Social debe desaparecer. Que el gobierno contrate personal y deje de enviar pasantes a comunidades alejadas y peligrosas”.

“Los MIPS, pasantes, residentes, son personas y no mano de obra barata. Para la sociedad la “vocación médica” es aguantar horarios de trabajos inhumanos ,tener sueldos míseros y además, arriesgar tu vida haciendo tu pinche trabajo”.

GUERRA EN ZACATECAS

El pasado 21 de junio, la guerra del Cártel de Sinaloa contra el Cártel Jalisco Nueva Generación dejó al menos 18 personas muertas en los límites de Zacatecas, tras un enfrentamiento que se prolongó por varias horas.

De acuerdo con el reporte oficial, los ataques ocurrieron en la comunidad de San Juan Capistrano, en el municipio zacatecano de Valparaíso, en colindancia con los límites de Jalisco.

Hasta ese punto acudieron autoridades de los tres niveles de gobierno para resguardar la escena que aún es procesada por la Fiscalía de Zacatecas.

Reportes de la prensa local destacan que la narcoguerra comenzó desde la tarde de este miércoles, pues entonces se oyeron las primeras detonaciones; sin embargo, otros informes indican que la disputa arreció entre la tarde del jueves y la madrugada del reciente viernes.

Inicialmente se hablaba de 14 cuerpos, pero los agentes ministeriales han contabilizado casi una veintena de personas asesinadas hasta las 19:30 horas del 25 de junio.

