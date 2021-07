“AMLO, te necesitamos”: Vecinos de Aguililla marcharon para exigir la expulsión del crimen organizado

Vecinos marcharon en Aguililla, Michoacán, para exigir la expulsión de los grupos armados que se pelean la zona (Foto: Facebook / @daniel.montesarellano)

Las calles de Aguililla fueron tomadas por primera vez en la historia por el pueblo, quienes exigen a las autoridades tanto locales como federales que intervengan en el territorio y pongan fin al conflicto armado del crimen organizado.

A través de las redes sociales, vecinos de Aguililla, en Michoacán, publicaron videos y fotografías de la marcha convocada para el día 30 de junio, en la que salieron a exigir seguridad para su pueblo.

“Un pueblo unido siempre será más fuerte, es un gusto y a la vez una tristeza que se tenga que llegar a esto para ser escuchados y nos brinden la seguridad que por derecho tenemos”, escribió en Facebook el usuario Daniel Montes.

Vecinos marcharon en Aguililla, Michoacán, para exigir la expulsión de los grupos armados que se pelean la zona (Foto: Facebook / Lupita E Alcazar)

Además, invitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a visitarlos como parte de sus giras de trabajo, pues podrá comprobar en carne propia que se trata del pueblo, y no del crimen organizado, los que piden auxilio.

“AMLO, te necesitamos. Ven y escucha a tu pueblo como una vez lo prometiste. Deja de reprimirnos y soluciona nuestros problemas”, escribieron en telas.

Al frente de la manifestación, marchaba un grupo que sostenía una pancarta dirigida al ejército mexicano, a quienes culparon de reprimir al pueblo, en vez de combatir al narcotráfico.

“Señores militares, no mientan que están secuestrados, lo único que se les pidió es que hicieran su trabajo y la respuesta que dieron fue reprimiendo al pueblo, atacándolo a balazos”, se puede leer en las fotografías.

Vecinos marcharon en Aguililla, Michoacán, para exigir la expulsión de los grupos armados que se pelean la zona (Foto: Facebook / @daniel.montesarellano)

Al respecto, explicaron que las manifestaciones comenzaron afuera del cuartel militar, pero se ha distorsionado la información al grado de informar que se trata de un grupo auspiciado por el crimen.

“No señores detrás de esta manifestación está el hartazgo y desesperación de la gente, que ya no cuentan con recursos para estar sobreviviendo este problema”, expresaron en las redes sociales.

De acuerdo con la población local, tienen pruebas en video de que los militares se negaron a cumplir su trabajo, y ante las exigencias de retirarse del pueblo, presuntamente respondieron con balas y gas lacrimógeno.

En otra de las pancartas, el pueblo escribió las exigencias que pretenden hacer cumplir al gobierno tanto local como federal:

° 10 días sin servicios básicos, 6 años sin banco.

° 1 año y medio sin carretera libre.

° Sectores agrícola y ganadero, 2 años sin poder sacar los productos.

° No queremos más muertos en el bloqueo por no poder llegar a tiempo a un hospital.

Y confirmaron, además, que no abandonarán sus casas en Aguililla por el conflicto armado, pues no tienen a donde irse. “Huir no es la solución”, escribieron en tinta roja.

Vecinos marcharon en Aguililla, Michoacán, para exigir la expulsión de los grupos armados que se pelean la zona (Foto: Facebook / @daniel.montesarellano)

Además, se convocó a otra movilización el día primero de julio, a las 10:00 de la mañana, misma que saldrá del monumento a Lázaro Cárdenas con rumbo al Congreso del Estado, llenos de claras exigencias. El único requisito es portar playera blanca.

Entre las anteriores, destaca exigir soluciones a los problemas de bloqueos carreteros en Catalinas, además del restablecimiento del servicio de la luz con acompañamiento de los militares.

“Pedimos a los militares acompañen a los de la Comisión Federal de Electricidad a restablecer el servicio eléctrico que ya tenemos 15 días aproximadamente con un servicio intermitente que solo llega unas horas el día que llega y después estamos 3 o 4 días sin nada de servicio, motivo por el cual ya la población se encuentra sin víveres ni medicamentos”, escribió Montes en las redes sociales.

