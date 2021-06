Criticaron a Andrea Meza por su noviazgo y se defendió con un gran mensaje

Foto: Instagram @andreamezamx

Andrea Meza ha estado en medio de la opinión pública desde que triunfó como Miss Universo y desde entonces ha revelado más detalles de su vida privada, como su noviazgo con Ryan Antonio, el cual ha sido juzgado por diversas personas.

A través de la cuenta de Instagram Chicapicosa, se dio a conocer un comentario de la misma red social que criticó la relación que tiene Meza con Antonio, en el mensaje redactado por una usuaria se lee que Meza debería concentrarse en lo que hace y no estar con su novio.

“Muy bonita pareja y todo, pero si lo que quería era andar de novia mejor le hubiera dado la oportunidad de participar a alguien más, por fin gana México y ella debería concentrarse en su puesto, no en estar pasándola padre con su novio, sinceramente de mala imagen”, se puede leer en el comentario.

Andrea decidió confrontar a la internauta, argumentando que cada quién decide cómo manejar su vida privada, además aseguró que las mujeres enfrentan un estereotipo. “El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, esposos, hijos, etc.) no va dar el ancho para estar en un puesto importante por estar ´distraída´. Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por ese factor”, se lee en el comentario de la Miss Universo.

Meza aseguró que trabaja totalmente entregada a sus labores y que su tiempo libre lo maneja a su gusto, pues la imagen que quiere mostrar es; “una mujer real que sabe mantener un equilibrio en su vida”, de esta manera finalizó su réplica.

El novio de la ganadora del certamen de belleza es originario de Missouri, Estados Unidos, y tiene 32 años, actualmente reside en Naples, Florida. Ryan ha destacado en sus redes sociales, pues en TikTok e Instagram cuenta con más de 250 mil seguidores. Su contenido lo realiza en español, pues el influencer ha estudiado el idioma y promueve que la gente también lo aprenda.

“A lo largo de mi carrera profesional he tenido varias experiencias y exposiciones a la cultura latina, ¡Y me enamoró! Comencé a tomar lecciones de español en 2019, para facilitar mi capacidad de experimentar la cultura de primera mano”, se lee en su página web.

En las publicaciones de Ryan se puede notar un humor blanco y trata de compartir con sus seguidores los aspectos divertidos de su vida y también comparte imágenes de su relación con la mexicana.

A inicios de este mes, el novio de Meza compartió una divertida fotografía donde se puede apreciar a la pareja descansando en la cama, añadiendo una descripción del momento, tanto en inglés como en español: “What social media see/ lo que la gente ve en redes sociales VS what i see/lo que veo”

En la primera instantánea Ryan estaba abrazando a su pareja en la banca de un parque, aunque ambos lucen ropa deportiva, Andrea Meza está maquillada y con una postura recta, en la segunda imagen es una captura de pantalla donde él está intentando reconectar a su novia durante una videollamada.

Y en la tercera foto apareció la Miss Universo descansando en pijama, con los ojos cerrados y su cabeza recargada sobre la almohada, al parecer no se había dado cuenta de que su novio la había fotografiado.

En esta última fotografía Andrea comentó “Sí, sí, hago mi mejor esfuerzo, ¿de acuerdo?”. La modelo interactúa de manera recurrente en las redes sociales de su novio.

