Piden ayuda ante el grave estado de Polly, una de las mujeres atropelladas en Iztacalco

De acuerdo a la familia, los pulmones de Polly se están reduciendo en tamaño lo cual está afectando a otros órganos vitales (Foto: Captura de Facebook/Justicia para Polly y Fer).

Por medio de un video en Facebook, Zarina Olivares pidió ayuda a médicos especialistas, especialmente en pulmones y neurocirujanos, debido a que su hermana Polly Olivera presentó un cuadro de urgencia mientras se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Xoco.

“¡Nos urge apoyo! Apoyo de médicos especialistas en varías ramas de la medicina: pulmones, neurocirujano, de todo. Estamos desesperados. Necesitamos ayuda. Necesitamos que fundaciones, asociaciones nos ayuden a valorar a mi hermana”, se pudo leer en el mensaje que acompañó el video en la página de Facebook Justicia para Polly y Fer.

Zarina hizo hincapié en que se necesita una segunda opinión, ya que no quieren que Polly pierda la vida y recordó a los médicos que juraron salvar la vida ante todo. “Que vengan a valorarla en Xoco, que nos den segundas opiniones”, finalizó.

Video: Facebook/Justicia para Polly y Fer

En el video se pudo apreciar como, en medio de lágrimas, la hermana relató que el estado de salud de Polly no ha mejorado desde que se le fue inducido el coma tras haber sido arrastrada por el automóvil de su ex pareja.

“Está muy delicada y no ha pasado, para nada, a estar estable. Sus pulmones se están reduciendo de capacidad y no queremos perderla”, comunicó Zarina en medio de la desesperación.

Horas antes, en el mismo portal de Facebook, la familia informó que, por el momento, no pueden dar más información sobre cómo va el caso. Sería hasta el día jueves, después de que se realice la audiencia, que darán un posicionamiento más claro acerca de la situación.

Video: Twitter @CiroGomezL

El pasado 16 de junio, se dio a conocer que Polly Olivares y Fernanda Cuadra fueron víctimas de un intento de feminicidio por parte de Diego Helguera, quien las atropelló en calles de la Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

Durante el noticiario de la noche del periodista Ciro Gómez Leyva, se difundieron imágenes y videos fuertes del momento en el que Diego “H” arrastró a Polly debajo de su auto, mientras conducía en estado de ebriedad.

De acuerdo a la información que otorgó la familia Olivares, Diego fue expulsado de la fiesta de la otra víctima, Fernanda Cuadra, debido a que se encontraba borracho y con una actitud “mala copa”.

“Polly sale a caminar y a quererlo meter a la casa, este desgraciado le avienta el carro a mi hermana. Con toda alevosía y con todas las intenciones de hacer daños les aventó el carro en directo. Las arrolló de manera desalmada y sin dudarlo siguió avanzando sin detenerse en ningún momento, llevándose entre las ruedas a mi hermana”, relató la hermana.

Después de que se dio a conocer la información, el periodista Carlos Jimánez reveló un audio donde presuntamente Diego “H” amenazó con suicidarse, antes de ser detenido por las autoridades capitalinas.

“Yo no me voy a ver encerrado a la verg* (...) no es por put* ni nada, pero ya para qué sigo aquí, sin sueños ni nada y odiado por la sociedad, nel a la verg* (sic)”, se escuchó en el audio.

No obstante, el 19 de junio la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que Diego se entregó de manera voluntaria a las autoridades después de ser acusado de tentativa de feminicidio.

Diego Helguera (Foto: FGJ CDMX)

El Ministerio Público (MP) comunicó que actualmente permanece en prisión preventiva oficiosa y aún no ha sido vinculado a proceso porque su defensa solicitó la duplicidad del término, de ahí que la situación jurídica del detenido se resuelva el jueves 24 de junio.

Con base en las primeras versiones, alrededor de las 7 de la noche, el joven llegó al MP en compañía de su padre quien expresó quiénes eran y el por qué estaban ahí. Una hora después el imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

SEGUIR LEYENDO: