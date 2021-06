México o Méjico: el debate que encendió las redes sociales

La pelea entre "México" y "Méjico" se avivó gracias al Diccionario panhispánico de dudas de la RAE (Foto: Archivo)

Este sábado la publicación de un mensaje de Twitter desató la ira de muchos usuarios mexicanos, pues un usuario publicó un video (con sonidos explícitos) del “Chavo del 8”, y escribió “Méjico”. Tal fue el enojo de los mexicanos que la palabra escrita de esta manera se hizo tendencia en la red social.

“Que recuerdos me trae el chavo del 8. Lo mejor que hicieron en Méjico después de los tacos”, expresó el viernes la persona en su cuenta.

Unos minutos después de haber hecho la publicación inicial, la misma persona señaló que la ortografía de la palabra estaba correcta, y compartió la captura de pantalla del Diccionario panhispánico de dudas, que pertenece a la Real Academia Española (RAE).

Aunque la explicación dice que “la grafía recomendada” para la palabra es México “x”, se explica que la palabra se escribía con “j”, permaneció debido a las formas antiguas de escribir en el español. No obstante, la explicación dice que hasta hace poco se dejó de escribir con la segunda ortografía.

El diccionario explicó que "Méjico" se usaba en el español antiguo (Foto: Archivo)

“La aparente falta de correspondencia entre grafía y pronunciación se debe a que la letra x que aparece en la forma escrita de este y otros topónimos americanos (→ Oaxaca y Texas) conserva el valor que tenía en épocas antiguas del idioma, en las que representaba el sonido que hoy corresponde a la letra j (→ x, 3 y 4). Este arcaísmo ortográfico se conservó en México y, por extensión, en el español de América, mientras que en España, las grafías usuales hasta no hace mucho eran Méjico, mejicano, etc”, explicó el Diccionario panhispánico de dudas.

A pesar de esto, el diccionario agregó que aunque podría ser correcto el uso de la ortografía, es mejor utilizarlo tal y como lo hacen en el país de donde es originario el nombre.

“Aunque son también correctas las formas con j, se recomiendan las grafías con x por ser las usadas en el propio país y, mayoritariamente, en el resto de Hispanoamérica”, finalizó.

Pero esta última línea no le valió a la RAE como defensa, pues muchos usuarios mostraron su disgusto con la aceptación de la palabra, a pesar de que no se usa en México, y compararlo con el lenguaje inclusivo.

La recomendación es que el nombre se escriba como lo hacen en el país de origen (Foto: Europa Press)

“Rae: Méjico es correcto. Todes en México: a nadie le importa la RAE. *Lenguaje inclusivo existe* Todes: ESO NO ESTÁ EN LA RAE”, se burló una persona.

“Esos de la RAE son una patada en los [huevos]. Simplemente no puede pronunciarse Méjico porque la palabra no deriva del español, si no del Náhuatl”, escribió alguien más.

“La RAE es una institución medieval del REINO de España (por eso es ‘Real’) ¿En que siglo viven los que la consultan? ¿A qué hora se van a descolonizar los ‘intelectuales’ mexicanos de la lingüística?”, exigió una persona más.

El desprecio al lenguaje inclusivo

Desde hace años el idioma español se enfrenta a un proceso de revisión ya que, por norma, la palabra que generaliza géneros es masculina. El lenguaje inclusivo, el tercer género de la “e”, ofrece una salida, pero esto aún es algo que está en disputa con la RAE.

Santiago Muñoz Machado explicó que el lenguaje inclusivo “afea el idioma de manera insostenible" (Foto: EFE/ Mariscal)

Para el director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española desde el 10 de enero de 2019, el lenguaje inclusivo “afea el idioma de manera insostenible”, según informó ABC. Santiago Muñoz Machado es jurista especializado en derecho administrativo y constitucional, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y director del Diccionario del español jurídico y del Diccionario panhispánico del español jurídico.

