Socavón en Puebla: autoridades detectaron nuevas grietas en la zona

(Foto: Tw/@ffloresm)

El socavón localizado en la comunidad de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla, en el estado de Puebla, registró en los últimos días nuevas grietas en el perímetro, con lo que se estima que éste siga creciendo.

De acuerdo con la secretaria de Gobernación del estado, Ana Lucía Hill Mayoral, desde el lunes de esta semana vigilan el terreno donde surgió el fenómeno natural, cuyo eje menor creció 8 metros en los últimos tres días, y ahora mide 122 metros; mientras que el eje más largo ya alcanza los 126 metros, con 45 de profundidad.

La funcionaria recordó que en la zona se estableció un perímetro de seguridad custodiado por funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y Protección Civil; no obstante, ante el anuncio de nuevas grietas y fracturas, el gobierno poblano ya evalúa ampliar el perímetro de seguridad para evitar riesgos a la población.

“La hemos estado monitoreando. Desde hace un par de días compartimos con ustedes que había presencia de grietas adicionales y esta es una de ellas. Estamos en permanente monitoreo y garantizando conjuntamente con otras dependencias, Seguridad Pública, Sedena, Guardia Nacional y Protección Civil, todos trabajando para garantizar que se respete el perímetro de seguridad”, señaló en conferencia de prensa de este 16 de junio.

(Tw/@ffloresm)

En las fotografías aéreas que tomaron algunos usuarios de redes sociales, se observa una nueva grieta que ya tiene una importante separación de tierra firme a escasos metros de donde se ubicaba la casa de la familia Sánchez Xalamihua.

Con respecto a la vivienda que sufrió mayor afectación, sólo quedan unos cuantos muros de la construcción, así como una estructura de cemento, las cuales se encuentran muy cercanas a la zona que está por desprenderse.

Cabe mencionar que hasta la noche del martes, se reportaron daños en 10 viviendas cercanas a la zona.

Por su parte, durante la misma conferencia de prensa, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa aseguró que el peritaje del Gobierno Estatal sobre los cultivos que se perdieron están por terminar y con ello podrán pagar a los habitantes de la zona. De igual modo, aseveró que agilizarán el proceso para construir la casa de la familia afectada por la aparición del fenómeno.

(Foto: Mireya Novo/Cuartoscuro)

En ese sentido, el pasado 11 de junio el mandatario poblano explicó que la indemnización de ejidos estará bajo el mando de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), dirigida por Ana Laura Altamirano, quien ya tuvo una reunión con los campesinos afectados.

El socavón no solamente afectó a las familias que vivían o tenían cosechas en ese terreno, sino que dos perros se quedaron atrapados ahí por casi cuatro días. Por esta razón la Unidad de Rescate y Soporte Vital Animal (URSVA) pidió autorización al gobierno estatal para poder acceder al área y hacer maniobras de rescate.

Todo este estrés llegó a su final el jueves pasado, gracias a que miembros de Protección Civil estatal, sacaron del lugar a Spay y Spike. Tras su rescate, personal del Bienestar Animal de Puebla realizó la valoración y atención médica veterinaria de los dos perritos.

“Gracias a los trabajos coordinados, se logró #Rescatar a #Spay y #Spaike. Ambos perros son atendidos por personal de @IBAGobPue”, informó Protección Civil en su cuenta de Twitter.

Cabe apuntar que al filo de las 19:00 horas del 10 de junio el mandatario local, informó que ya había instruido el rescate, luego de que trabajaran en un plan que no pusiera en riesgo la vida de ninguna persona o de los canes.

