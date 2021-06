Hasta con botarga de Bob Esponja: grupo musical grabó video en socavón de Puebla

La agrupación llevó una botarga de bob esponja (Foto: FB Banda vientos del sur la consentida de méxico)

Un grupo musical llamado Banda Vientos del Sur soprendió a usuarios de redes sociales tras compartir un video y varias imágenes en donde se les ve filmando un videoclip en pleno socavón de Puebla y con una llamativa botarga de Bob Esponja.

“Próximamente, desde la tierra del socavón Santa María Zacantepec, Puebla, los muñecos de los vientos del sur presentando al nuevo integrante “El Bob”, mencionaron desde su cuenta de Facebook.

De acuerdo con el diario Milenio, la agrupación originaria de Oaxaca mencionó que una parte del video había sido grabada en abril y se había referencia a que se abría la tierra, tal sería la razón por la que la banda decidió acudir a ese sitio en específico de Puebla, pero ahondaron en que no les permitieron hacer ruido.

Ante la revelación de este contenido, los internautas no tardaron en reaccionar y los comentarios fueron tanto positivos, como negativos.

En primera instancia, algunos cibernautas recalcaron que era una falta de respeto hacer ese tipo de referencias cuando los pobladores de la zona estaban afectados.

La banda acudió a grabar a Puebla (Foto: FB Banda vientos del sur la consentida de méxico)

“Creo que esta muy bien que esta banda este haciendo su material para ofrecerle al público como colega está increíble, pero se me hace una falta de respeto y una burla alas personas que viven ahí que se han quedado si un hogar o sin un terreno para cultivar creo que este tipo de desgracias no tienen porque ser utilizadas para algo que no tiene nada de que ver con la música”, expresó un usuario.

Por otra parte, algunos defendieron a la agrupación y mencionaron que se debe apoyar el talento mexicano.

“Son jóvenes que de igual manera han sufrido de trabajo por la pandemia y no se están burlando. Así también los que sacaron la cumbia del socavón ellos hacen su trabajo con respecto. Hay que apoyar a nuestros músicos de todo el mundo. Gracias al gobernador de puebla que les repondrá su casa a los que la perdieron”, respondió una internauta.

Cabe recordar que además de este próximo video musical, el socavón de Puebla ya tiene cumbia interpretada por el Grupo sin Razzon. El tema se estrenó este primero de junio, un par de días después de que empezaron a reportar un socavón de cinco metros, mismo que paulatinamente aumentaría su tamaño, aunque ha sido criticado por muchos, al burlarse de la desgracia de quienes viven en la zona dañada.

Luego de que a finales de mayo, se reportara que se había formado un socavón en la comunidad de Santa María Zacatepec, Puebla, el Grupo Sin Razzon creó y publicó la cumbia por el hundimiento. Sin embargo, recibió muchas críticas por burlarse de la desgracia por la que pasaba la familia.

Desde finales de mayo de 2021, habitantes de la comunidad de Santa María Zacatepec, Puebla, empezaron a reportar un enorme socavón que se recién de estaba formando (Foto: José Castanares/AFP)

Actualmente la canción ya supera las 100,000 visitas en YouTube y Rogelio Martínez, mánager del grupo, expresó para TeleDiario, Puebla, “Se hizo un hundimiento de tierra, nosotros le llamamos socavón, y ya que nos dedicamos a la música, creímos que era una buena idea dar a conocer nuestro pueblo hermoso por es lado musical.”

¿Qué pasa con el Socavón?

Desde finales de mayo de 2021, habitantes de la comunidad de Santa María Zacatepec, Puebla, empezaron a reportar un enorme socavón que se recién de estaba formando. Lo que inició con el hundimiento de cinco metros, pronto comenzaría a llegar a los 100 metros de diámetro y 20 de profundidad, en una zona de cultivo, además de comenzar a llenarse de agua.

El terreno de cultivo dónde se formó el socavón, fue el mismo donde se encuentra la vivienda de la familia Sánchez Xalamiahua, misma que ha visto como su casa, donde apenas un año antes se mudaron, se ha ido deteriorando por el fenómeno. Primero se “tragó” una barda, y actualmente se encuentra en riesgo de derrumbe.

SEGUIR LEYENDO: