Quién es Alessandra Rojo, la influencer que dejó el Partido Verde por escándalo de influencers

Luego de dos años y medio como diputada local en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alessandra Rojo de la Vega anunció su renuncia al organismo político este 9 de junio. La noticia fue sorpresiva, tomando en cuenta que compitió por una diputación federal y el PVEM fue uno de los grandes ganadores, en alianza con Morena y PT, durante las Elecciones Intermedias del pasado 6 de junio.

Sin embargo, para la ahora legisladora independiente, es más importante su “congruencia” ante la lucha feminista, el medio ambiente y la protección a animales. Así lo dijo este jueves en entrevistas con la periodista Adela Micha:

“Por congruencia [...] El estar ahí ya no me hacía sentir cómoda, no era algo que me tuviera en paz”

De acuerdo con De la Vega, la gota que derramó el vaso fue que el partido utilizó el dolor de las mujeres para hacer propaganda electoral, destacando el caso de Ricardo Ponce, el “gurú” de auto-sanación, acusado de delitos sexuales en el estado de Quintana Roo.

“El dolor de las mujeres fue lo que lo mató. Las últimas decisiones que tomaron, como el caso de Ricardo Ponce [...] Es un tema a la lucha feminista, a querer hacer las cosas bien”

Otro factor de su salida fue el escándalo de los influencer que promovieron el voto hacia el PVEM en plena veda electoral, pues utilizaron su nombre en el script que se les dio los famosos para exponer sus iniciativas en el congreso de la Ciudad de México, algo que, aseguró, no le consultaron y desconocía la estrategia.

“Desconozco porque a mí nunca se me consultó, creo que si cometieron un delito lo deben de pagar con las autoridades correspondientes. Yo no tuve nada que ver [...] Usaron mi nombre sin decirme, lo mínimo que pediría es que me digan qué se hace [...] Fue cuando dije que no podía ser parte de eso”

Tras su renuncia, mencionó que otros partidos la han buscado, pero dijo que su intención no es sumarse a ningún otro color y mantenerse independiente. Aunque expresó decidirá a finales de agosto, después de que se asignen las diputaciones federales y se resuelvan las impugnaciones a la elección.

Su lucha feminista en el Congreso de la CDMX

Recordó que a sus 18 años de edad, sufrió de abuso sexual por toqueteos durante una fiesta, situación que guardó en secreto por muchos años y tiempo después ‘despertó’ y decidió luchar a favor de las mujeres desde la política. “Una vez que abres los ojos no hay vuelta atrás”, indicó.

Desde que llegó en 2018 al Congreso de la CDMX, Entre las iniciativas que impulsó están la ley de paridad, la ley contra la violencia digital y la provisión permanente de productos de gestión menstrual. Además, es una activista en cada marcha de 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Incluso, declaró que su participación en dichas marchas le trajo bloqueos y amenazas dentro del PVEM, pero nunca la detuvo.

“Las feministas debemos estar en todos los partidos, en todos los sectores y en todos los ámbitos. Soy fiel creyente de los cambios se deben hacer desde ahí dentro”

Redes sociales y función pública

Aunque no le gusta el término, la licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana sí se considera “influencer” porque ha influido en la vida de muchas mujeres en la capital del país. Y es que el número de seguidores en sus redes sociales lo confirman: 269 mil en instagram y 92 mil en Twitter.

“Me preguntan por qué me metí a la política y me sugieren que mejor les siga dando tips de ejercicio y alimentación. Muchas otras quieren tips para las mamás”

En entrevista en 2018 con el diario Milenio, explicó que hoy en día las redes sociales te dan una cercanía que no existía antes con la gente y puede ser herramienta muy útil para llevar sus necesidades al Congreso.

“Me encanta ser una persona real y transparente, la gente lo sabe. La gente que me sigue sabe que siempre me gusta decir las cosas como son, que no finjo. La gente está cansada de los políticos que fingen y ya no podemos tapar el sol con un dedo. Las cosas como son, las cosas súper transparentes y reales. Me han dicho en redes que debo ser más recatada, pero no voy a fingir. Ser legisladora no te tiene por qué limitar, al revés, somos la representación de los capitalinos”, sostuvo.