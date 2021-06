Coahuila: autoridades entregaron cuerpo del quinto minero atrapado en Múzquiz a otra familia

Autoridades del Gobierno de Coahuila reconocieron haber entregado el cuerpo de uno de los mineros que quedó atrapado en una mina de Múzquiz a una familia equivocada (@GobDeCoahuila)

Autoridades del Gobierno de Coahuila reconocieron haber entregado el cuerpo de uno de los mineros que quedó atrapado en una mina de Múzquiz desde el pasado 4 de junio a una familia equivocada.

El pasado viernes se registró un colapso en una de las minas del municipio de Múzquiz, en el ejido Rancherías, donde quedaron atrapados siete mineros, de acuerdo a informes de autoridades de Protección Civil del estado y la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México (CNPC).

Hasta la madrugada de este miércoles, se han rescatado cinco de los siete cuerpos que se encontraban bajo la mina; los cadáveres de tres personas fueron encontrados en la madrugada, de acuerdo con el diario La Jornada, se trata de los restos de Francisco Briseño, de 24 años de edad, Damián Ernesto Robles, de 27 y José Leopoldo Méndez, de 24 años.

Sin embargo, poco después del mediodía, el Gobierno de Coahuila informó que se recuperó y entregó a la familia el cuerpo de Juan Carlos “N”, al quien rescatistas y trabajadores de la propia mina atribuyeron el nombre, pero que familiares no reconocieron como la persona rescatada.

“En relación con la localización y recuperación del cuerpo de un quinto minero, ocurrida esta mañana en la mina Micarán del municipio de Múzquiz, Coahuila, y cuya identificación por parte de rescatistas y trabajadores de la propia mina se atribuyó inicialmente a quien en vida llevaba el nombre de Juan Carlos “N”, se señala que de acuerdo al testimonio de familiares, éstos no lo reconocieron como la persona rescatada” señaló a través de un comunicado en sus redes sociales.

El cuerpo fue entregado a personal especializado de la Fiscalía General del Estado (FGE) donde se le realizaron exámenes y pruebas necesarias para determinar y emitir la identidad del minero rescatado, quien fue identificado por sus familiares como Damián Ernesto “N”, residente de la comunidad de Rancherías.

“En tanto, el personal especializado continúa trabajando en las labores de rescate de las dos personas más que no han sido localizadas”, finalizó el comunicado.

La organización indicó que los rescatistas y los trabajadores no tienen la culpa por señalar con otro nombre al cuerpo del minero como lo señalan las autoridades (EFE/Miguel Sierra)

Por su parte, la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), quien se ha encargado de llevar el litigio de Pasta de Conchos, mina que colapsó en 2006 con un total de 63 mineros que perdieron la vida, ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), cuestionó si las autoridades realmente se encontraban en las minas.

“El Estado de Coahuila ha enviado un comunicado porque todos fuimos mal informados. El cuerpo rescatado es del minero Damián Ernesto Arías. Es increíble que lo entreguen equivocadamente a la familia de Carlos ¿Que no se supone están en la mina las autoridades?”, publicó en Twitter.

Asimismo, la organización indicó que los rescatistas y los trabajadores no tienen la culpa por señalar con otro nombre al cuerpo del minero como lo señalan las autoridades; “evidentemente la fiscalía del @GobDeCoahuila @mrikelme_ no siguió los protocolos. Los rescatistas y los trabajadores no tienen la culpa como pretenden señalar en su comunicado. Los miembros de la cuadrilla de rescate ni siquiera trabajan en esa mina. Es increíble la indolencia”, declaró la OFPC.

El cuerpo fue identificado por sus familiares como Damián Ernesto “N”, residente de la comunidad de Rancherías (Foto: tomada de Twitter @CsNoticias_Coah)

Trabajo de rescate

De acuerdo con información del Gobierno de la entidad, durante el transcurso de la mañana del miércoles 9 se logró rescatar el cuerpo sin vida del quinto minero de la mina Micarán.

Las autoridades informaron que las acciones continúan de manera permanente para lograr el rescate de las otras personas que aún se encuentran atrapados, y de quienes se tiene el reporte estaban trabajando al interior de la mina.

Según el Gobierno del estado, en las labores de rescate se trabaja con un equipo de más de 150 expertos, incluyendo rescatistas y técnicos de la empresa Minera del Norte Unidad MIMOSA, que aportó 4 bombas de alta capacidad, 2 generadores y equipo suplementario; así como elementos de Protección Civil del Estado de Nuevo León y binomios caninos de la Guardia Nacional.

