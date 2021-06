“Permiso concedido. Ahí nos estamos viendo en 2024”: Ricardo Anaya respondió a AMLO sobre tomarse una caguama

Video: @RicardoAnayaC / Twitter

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bromeara en su conferencia matutina sobre pedirle permiso Ricardo Anaya, quien contendió en su contra durante 2018, para “tomarse una caguama”. El panista respondió con un fuerte mensaje en sus redes sociales.

En un video, Anaya compartió las palabras del mandatario seguidas de un retador mensaje rumbo a las siguientes elecciones presidenciales. “Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama”, comenzó.

“Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro”, continuó el ex candidato haciendo alusión a los territorios ganados por su partido el pasado 6 de junio.

(Foto: Captura de pantalla / Twitter @RicardoAnayaC y EFE/ José Méndez/Archivo)

Además recordó sutilmente las palabras del presidente y lo retó para la siguientes elecciones con el final de su mensaje: “Y yo Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud, presidente! Todo con medida. Ahí nos estamos viendo el 2024″.

Información en desarrollo...