“Esto te perseguirá todo el sexenio”: Víctor Trujillo se lanzó contra AMLO por declaraciones sobre la Línea 12

El comunicador Víctor Trujillo criticó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el comentario que realizó sobre el accidente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, donde indicó que las personas que habitan en la zona del colapso “entienden que estas cosas desgraciadamente suceden”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que el derrumbe de la Línea 12 del Metro de la CDMX, que dejó 26 personas muertas y 78 lesionados, algunos de gravedad, no afecta electoralmente a la gente “humilde” que vive en Tláhuac e Iztapalapa.

Durante su conferencia matutina acusó a los opositores de su administración de realizar guerra sucia durante la elección capitalina, sin embargo, expresó que la gente “humilde y trabajadora” que vive en la zona del accidente no se deja influenciar porque “entienden que estas cosas desgraciadamente suceden”, en cambio, en las colonias de clase media y alta si se ven afectados los votos.

“En el caso de los de la Línea del Metro, los más afectados, Iztapalapa, Tláhuac, gente humilde, trabajadora y buena, entienden que estas cosas desgraciadamente suceden y ahí no impacta política o electoralmente; sin embargo, en las colonias de clase media y alta sí”, señaló el mandatario federal.

Además, comparó la situación con la “campaña sucia” que sus adversarios hicieron en 2006 cuando realizó un plantón en Reforma para exigir que se contarán los votos; recordó que en ese momento sus opositores le reclamaban sobre el cierre del primer cuadro de la capital mexicana desde Yucatán y Tijuana, “cuando ni siquiera les afectaba”.

“Me recordó mucho el 2006, cuando hicimos un plantón después del fraude, porque pedíamos voto por voto, casilla por casilla que nunca se concedió. Para que no hubiese violencia decidimos concentrarnos para que todos protestáramos de esa manera y no nos movilizáramos (...) fue tanta la guerra sucia, el bombardeo en radio, en televisión, que me reclamaban del plantón de la Ciudad de México en Yucatán, en Tijuana, donde pues no les había afectado en nada”, rememoró el mandatario.

Ante su declaración, el productor Víctor Trujillo declaró que su comentario lo perseguirá todo el sexenio, así como las 26 almas de las personas que perdieron la vida en el accidente.

“No importa que traigas los zapatos mugrosos o el pantalón manchado, ni cerilla en las orejas y las uñas negras. Esto que dijiste en la mañana te perseguirá todo el sexenio. Las 26 almas también. @lopezobrador_”, escribió en su cuenta de Twitter el productor mexicano.

El tuit ya cuenta con más de 8 mil me gusta, 3,502 retweets, y las reacciones de los internautas y personajes de la política no se hicieron esperar.

Javier Lozano, ex secretario de Trabajo y Previsión Social, señaló que las palabras del mandatario son un claro mensaje de clasismo y polarización, y pidió al analista político Hernán Gómez Bruera que realizara un comentario sobre esto en su programa.

“¡Qué poca madre! El mensaje más indolente, clasista, y polarizante posible. Está peor que nunca. ¿Esto no merece tu comentario @HernanGomezB? #AmloLaVerguenzaDeMexico”, expresó.

Por su parte, Chumel Torres publicó: “Indignación clasista. Ya demente”. Varios usuarios criticaron y algunos se mofaron de las palabras del presidente: “A la gente buena de Tláhuac podemos hacerle lo que queramos y sigue votando por nosotros. Y si se muere ya ni modo. No como los clasistas clase medieros que ni se suben al Metro y nos andan exigiendo y llamando a cuentas en las urnas”.

