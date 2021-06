Galilea Montijo criticó a Sebastián Rulli por su postura contra influencers: “ Es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo”

Foto: Instagram/@galileamontijo/@sebastianrulli

La conductora de Televisa, Galilea Montijo, criticó la postura del actor originario de Argentina, Sebastián Rulli, luego de que el intérprete opinó sobre el escándalo que se originó cuando alrededor de 30 influencers y personajes de la farándula mexicana promovieron el sufragio en favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la veda electoral.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Galilea opinó que el galán de telenovelas debería mantenerse al margen de la política nacional por ser originario de Argentina, a pesar de que ya adquirió la nacionalidad mexicana y reside en México: “Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, ¿no?”.

“Aunque sea mexicano. Es como si yo me voy a Argentina y me pongo a hablar de la política argentina, pues no le sé”, concluyó según se vio en un video disponible en el canal de YouTube y redes sociales del periodista Eden Dorantes.

En redes sociales, la opinión de Galilea generó algunos comentarios muy críticos que incluso recordaron que Lambda García y Raúl Araiza también fueron parte del escándalo: “¿En serio su contestación es que es un país que no es suyo? Sebastián tiene años en México y puede hablar y defender el país. Aparte, no necesita ser mexicano para ver la corrupción que hay aquí”, opinó un usuario de Instagram.

Galilea Montijo criticó a Sebastián Rulli por su postura en el escándalo de los Influencers y el Partido Verde

“¿Qué pasó? Tú no eres así. Qué mal comentario hacia Sebastián, no te conocía esos modos. Se escuchó muy feo, muy mal y tus amigos hicieron mal. Una decepción total”, agregó otro usuario en la cuenta del periodista en la red social.

Fue el domingo pasado, que Sebastián Rulli envió un fuerte mensaje a los influencers que promovieron el voto a favor del Partido Verde durante la veda electoral previa a las Elecciones Intermedias 2021 que se llevaron a cabo el 6 de junio.

Desde su Instagram, Rulli pidió a aquellos que violaron la veda electoral que fueran congruentes con lo que dijeron en sus redes sociales y señaló que promover el partido fue una “estupidez”.

“Perdón, pero no me puedo callar esto, veo las historias de algunos compañeros influencers y dicen ‘no, es que a mí no me gusta hablar de política, de futbol ni de religión, pero de acuerdo con algunas de las iniciativas de algunos partidos’... se ve que les pagaron por decir esa estupidez”, sentenció el actor de la nueva telenovela Vencer el pasado.

Sebastián Rulli envió un fuerte mensaje a los influencers que promovieron el voto a favor del Partido Verde durante la veda electoral previa a las Elecciones Intermedias 2021 que se llevaron a cabo el 6 de junio.

“Ni siquiera son congruentes, porque estoy seguro que ni siquiera votaron, hay algunos que ni tienen el pasaporte mexicano, que ni siquiera están en el país. No se vendan, la dignidad no tiene precio”, concluyó.

En los últimos días, las críticas sobre el proselitismo de los Influencers y personas del medio artístico han ido en aumento. Tal es el caso de los conductores de televisión de la revista matutina de Venga la Alegría, Laura G y Brandon Peniche, quienes el día de ayer recibieron cientos de críticas de cibernautas que incluso pedían que dejaran el programa.

“¡Conductores vendidos!”, “¡Se les nota lo incomodos!”, “Dejemos de ver este tipo de programas que tienen conductores que venden su voto y su opinión” y “La verdad me decepcioné mucho de sus conductores y el terrible error que cometieron al venderse al Partido Verde y violar la ley”, fueron algunos de los de comentarios que escribieron los usuarios en las redes de la revista televisiva.

